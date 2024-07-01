أعلنت «زين» عن تعاونها مع Spotify - أشهر منصة عالمية لبث المحتوى الصوتي، لتقديم عرض مجاني في خدمة Spotify Premium لعملائها لعدة أشهر، حيث ستنضم Spotify إلى عائلة باقات MAX للإنترنت من زين التي تشمل أكبر منصات الترفيه ومقدمي المحتوى على أكبر وأسرع شبكة 5G في الكويت.



وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في زين الكويت مشعل الكندري: نرحب بانضمام منصة Spotify إلى عائلة MAX، لنقدم المزيد من محتوى الترفيه العالمي لأكبر قاعدة مشتركين في الكويت. للاحتفاء بهذه الشراكة الجديدة، نقدم الآن لعملاء باقات «ويانا» للدفع الآجل ثلاثة أشهر من Spotify Premium مجانا، كما نقدم لعملاء eeZee للدفع المسبق شهرين مجانا.



وصرح المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا في Spotify أكشات هاربولا: يسعدنا أن نعلن عن تعاوننا مع زين لنقدم لعملائها فرصة الاستمتاع بملايين المقاطع من خلال Spotify Premium، حيث تؤكد هذه الشراكة التزامنا بتقديم تجارب موسيقية استثنائية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.



ويمكن للعملاء تفعيل العرض بكل سهولة عبر تطبيق زين للهواتف الذكية، أو من خلال منصة MyZain على موقع kw.zain.com، علما أنه بعد انتهاء الفترة المجانية، سيتم تجديد الاشتراك في الخدمة تلقائيا بقيمة 1.6 دينار شهريا، كما يمكن لمشتركي بعض باقات MAX اختيار Spotify كإحدى اشتراكات منصات المحتوى المشمولة في باقتهم.



وتقدم خدمة Spotify Premium مزايا رائعة وحصرية للمستخدمين، مثل الاستماع لملايين المقاطع الموسيقية والأغاني وحلقات البودكاست وغيرها من غير فواصل إعلانية، وإمكانية تحميل المقاطع للاستماع إليها في أي وقت، والتحكم الكامل بالمقاطع وإعادة تشغيلها، ودقة صوت عالية الوضوح، وتجربة الاستماع المشترك مع الأصدقاء، وتنظيم قائمة المقاطع وترتيبها.



وبهذه الخطوة، تصبح زين أول شركة اتصالات في الكويت تعقد شراكة مع Spotify، وهي خدمة البث الصوتي الأكبر والأشهر في العالم، وتحتوي على ما يفوق 100 مليون مقطع موسيقي وأغنية، و6 ملايين حلقة بودكاست، وتخدم مئات الملايين من المستخدمين في أكثر من 180 سوق حول العالم.



وانضمت Spotify إلى قائمة شركاء MAX من منصات الترفيه الإقليمية والعالمية، والتي تضم ديزني+، وشاهد، وTOD، وOSN+،



وSTARZPLAY، وviu، وغيرها، والتي تقدم زين من خلالها آلاف الساعات من محتوى الترفيه والرياضة لأكبر عائلة مشتركين في الكويت.