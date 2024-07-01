يتردد ألف صوت في القاعة الكبيرة لدار أوبرا الباستيل في باريس فيما يشبه أجواء الملاعب الرياضية. فقد أجري أحد آخر التمرينات على «كراود آوت» («Crowd Out»)، وهي مسرحية خارجة عن المألوف مستوحاة من عالم الرياضة.



وسعى مؤلف المسرحية، الأميركي ديفيد لانغ، إلى الحصول على «أصوات» و«أناشيد لمشجعي كرة القدم»، و«من هذه المادة الثقافية الشعبية، صنع مسرحية تتمتع بهذا المقدار من الشعبية لكونها منجزة بمشاركة هواة»، كما قالت لوكالة فرانس برس ميريام معزوزي، مديرة أكاديمية أوبرا باريس.



ومن المقرر أن تعرض المسرحية أمام الجمهور اليوم، كجزء من الأولمبياد الثقافي الذي يقام قبل أسابيع من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس، لكن سبق أن قدم العرض في أماكن أخرى من العالم خلال السنوات الماضية، على سبيل المثال في لوس أنجيليس بالولايات المتحدة أو في مونبلييه في جنوب فرنسا.



ومن بين المشاركين، يأتي البعض من جوقات للهواة أو للمحترفين، أو حتى من برامج التعليم الفني والثقافي المختلفة في الأكاديمية. وأصغر المشاركين هم تلامذة في المرحلة المتوسطة، بحسب دار الأوبرا.