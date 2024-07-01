

عبدالله قنيص



قيّد مخفر شرطة الجهراء جنحة تبادل ضرب بين 3 وافدين إثر تشاجرهم داخل مضخة مياه محافظة الجهراء.



ونقل مصدر أن دورية انتقلت إلى المضخة إثر بلاغ ‏بوجود «محاولة قتل»، وعند وصولها تبين أن الواقعة ما هي إلا تبادل ضرب بين راعي أغنام من جهة وسائقي صهريج.



وأضاف المصدر انه تم اقتياد أطراف المشاجرة إلى مخفر المنطقة، وطلب إسعاف لأحد الوافدين إثر تعرضه لإصابات استدعت إدخاله الى المستشفى.



وأشار المصدر إلى أن راعي الأغنام أكد أن السائقين تشاجرا معه، غير أن أحدهما أنكر ذلك، وادعى أن المشاجرة وقعت بين الراعي ومواطنه الذي أسعف إلى المستشفى.