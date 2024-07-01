محمد الجلاهمة



تعكف إدارة الأدلة الجنائية على تحديد هوية شخص مجهول الهوية «وافد غير معلوم الجنسية» أدخل قبل عدة أيام مستشفى الجهراء توفي بسكتة قلبية. وذكر مصدر أن إدارة المستشفى أبلغت أن المتوفى دخل مباشرة وليس عن طريق النقطة الأمنية للمستشفى، وبعد البحث في أمره اتضح أنه دخل ببيانات لا تخصه وتحديدا بواسطة جواز سفر شخص آخر، مشيرا المصدر إلى أن صاحب الجواز الذي أدخل به الوافد سيتم استدعاؤه والتحقيق معه وتوجيه اتهامات من بينها التزوير، مرجحا ان يكون المتوفى من مخالفي قانون الإقامة أو شخص دخل إلى الكويت بسمة زيارة.



وأضاف المصدر أن وفاة الشخص حدثت قبل نحو أسبوعين، مبينا أنه تم ندب إدارة الطب الشرعي لتحديد هويته بواسطة البصمة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالواقعة.