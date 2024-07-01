

القاهرة - محمد سامي



يعود النادي الأهلي للظهور اليوم الإثنين في السابعة مساء بتوقيت الكويت في مواجهة مؤجلة من الجولة 13 من الدور الأول للدوري المصري الممتاز، حينما يواجه مضيفه فريق طلائع الجيش ساعيا لتقليص فارق النقاط بينه وبين المتصدر بيراميدز (62 نقطة)، فيما يمتلك الأحمر 48 نقطة من 20 مباراة بواقع 5 مباريات أقل مما لعب منافسه بيراميدز.



إلى ذلك، حقق الزمالك فوزا عريضا على منافسه سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-2 في الجولة 28 من الدوري ليرفع الأبيض رصيده إلى 37 نقطة بالمركز الثامن، علما أنه سيتم خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الموسم بعد انسحابه من مباراة الأهلي.



وأعرب البرتغالي غوزيه غوميز مدرب الزمالك عن حزنه لغياب الجماهير التي غابت عن مدرجات ملعب اللقاء بسبب تراجع مجلس إدارة النادي عن مطالبه وعودته للمشاركة بشكل طبيعي على الرغم من تجاهل الجهات المعنية تلك المطالب.



وقال غوميز عقب المباراة: اللاعبون والجهاز الفني يفضلون تواجد الجماهير دائما، وأحترم سبب غيابهم وأتمنى أن نحافظ على لاعبينا من دون إصابات، في ظل ضغط المباريات، لا نستطيع ضم أي لاعب جديد بسبب إيقاف القيد، الزمالك ليس خارج المنافسة على لقب الدوري رغم أن الأمور تبدو صعبة جدا.