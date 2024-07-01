

تسحب في الساعة السابعة من مساء اليوم قرعة مسابقات السن العام في اتحاد كرة القدم للموسم الرياضي 2024-2025، والتي تشمل مسابقات كأس سمو ولي العهد، والدوري الممتاز، ودوري الدرجة الأولى، في قاعة الاجتماعات بستاد جابر، فيما تعتبر مواجهات كأس سمو الأمير موجهة حسب مراكز جميع الفرق بالموسم الماضي ببطولة دوري زين الممتاز ودوري زين للدرجة الأولى.



وكان اتحاد الكرة قد قرر تقليص مباريات الدوري الممتاز وذلك لمشاركة الأزرق في تصفيات كأس العالم 2026، حيث ستقام بنظام الذهاب والإياب بشكله المعتاد بمشاركة 10 فرق ومن ثم سيشارك 6 أندية بمجموعة البطولة والتي ستقام مبارياتها من دور واحد بدلا من الذهاب والإياب، كما حدث في الموسمين السابقين.