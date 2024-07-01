

فقدت أسرة الرماية الكويتية أحد أبنائها المخلصين برحيل لاعب المنتخب الوطني السابق طامي الطرقي الرشيدي، الذي وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض.



وتقدم رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية م.دعيج العتيبي باسمه وباسم مجلس إدارة نادي الرماية الكويتي وجميع منتسبي اللعبة بخالص العزاء وصادق المواساة من أسرة الطرقي في وفاة فقيدهم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



يذكر أن الراحل طامي الطرقي كان ضمن رماة المنتخب الوطني ومثل الكويت منذ العام 1996 في العديد من المحافل العربية والآسيوية والدولية.



«الأنباء» التي آلمها المصاب تتقدم من أسرة الفقيد بخالص التعازي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان. (إنا لله وإنا إليه راجعون).