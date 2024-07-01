مشعل العبيد: تجربة غير مسبوقة في تحويل وطلب الأموال وفق معايير أمان عالية.. وسهولة وسرعة فائقة

الخدمة متاحة لعملاء البنك ممن لديهم صلاحيات كاملة على «KFHonline» والتحويل عبر التطبيق فقط





مواكبة لتطورات تكنولوجيا المدفوعات، وتعزيزا للتجربة المصرفية الرقمية لدى العملاء، أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك»، خدمة «ومض» الرقمية التي تتيح لعملاء «بيتك» إرسال وطلب الأموال إلى عميل آخر في «بيتك» أو في أي بنك محلي عن طريق رقم الموبايل بشكل فوري ومجاني وعلى مدار الساعة.



ويأتي إطلاق هذه الخدمة التي نفذتها شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت)، والمتوافرة على تطبيق KFHonline، تأكيدا لريادة «بيتك» في التحول الرقمي وطرح الخدمات والحلول المالية الرقمية ونظم المدفوعات فائقة الجودة، وضمن إطار الحرص على مواصلة جهود تطوير البنية التحتية التكنولوجية ووسائل وآليات تقديم الخدمات التقنية التي يحصل عليها العملاء عبر منصات «بيتك» المختلفة، بما يعزز دور «بيتك» في قيادة التحول الرقمي للقطاع المصرفي.



وقال المدير التنفيذي للقنوات الرقمية والبديلة في «بيتك»، مشعل العبيد، ان خدمة «ومض» تقدم للعملاء تجربة موثوقة وغير مسبوقة في تحويل وطلب الأموال وفق معايير أمان عالية وسهولة مطلقة وسرعة فائقة تساهم في تحسين كفاءة العمليات المصرفية للعملاء.



وأوضح العبيد ان خدمة «ومض» على KFHonline تتيح للعملاء إرسال الأموال إلى عميل آخر في «بيتك» أو في بنك محلي آخر على أن يكون العميلان (المستفيد والمرسل) مسجلين في خدمة «ومض» باستخدام رقمي هاتفهما المرتبط بحسابهما البنكي، وتكون صلاحية الطلب 24 ساعة فقط.



وأضاف ان خدمة «ومض» متاحة لجميع عملاء «بيتك» ممن لديهم صلاحيات كاملة على تطبيق KFHonline ويتم التحويل فقط من خلال التطبيق.



وأشار إلى أن الحد الأدنى لإرسال الأموال للعملية الواحدة هو 1 دينار والحد الأقصى للمبلغ للعملية الواحدة هو 1000 دينار، بالإضافة إلى وجود حد أقصى للمبلغ الإجمالي في اليوم الواحد وهو 3 آلاف دينار (لا يوجد حد معين لعدد العمليات يوميا) وبالنسبة للحد الأقصى للمبلغ المسموح إرساله شهريا فهو 20 ألف دينار.



ويوفر KFHonline على تطبيق الموبايل وعلى الموقع الإلكتروني أكثر من 150 خدمة مصرفية، كما تتيح أجهزة XTM وفروع بيتك الذكية KFH GO نحو 50 خدمة أخرى، ما يعني أن عميل «بيتك» لديه فرصة الاستفادة من نحو 200 خدمة إلكترونية عبر تطبيقات ووسائل متعددة.