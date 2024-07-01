عبدالوهاب الرشود: الإدراج بالمؤشر يعزز مكانة «بيتك» كمؤسسة موثوقة لدى المستثمرين

الإنجاز يؤكد الرؤية الإستراتيجية لـ «بيتك» والتزامه بدمج المبادئ البيئية بالعمليات التشغيلية

الإدراج ضمن المؤشر يؤكد جهود البنك لبناء مستقبل مستدام وتعزيز القيمة لأصحاب المصلحة

مبادراتنا للاستدامة تتضمن استثمارات كبيرة بمنتجات التمويل الأخضر والأنشطة الصديقة للبيئة

نفّذنا مجموعة من المبادرات المبتكرة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الهدر وتخفيض الانبعاثات

فوز «KFH Auto» بشهادة (GSAS) المستوى الذهبي يؤكد نجاح مبادراته الصديقة للبيئة

الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تدعم جهودنا لترسيخ الاستدامة والتنمية المستدامة

البنك ملتزم بمواصلة تعزيز أجندة الاستدامة.. وجعل «بيتك» نموذجاً يحتذى في هذا الإطار





أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن إدراجه في مؤشر «فوتسي 4 جود» (FTSE4Good)، الذي صممته مجموعة فوتسي راسل، المزود الرائد عالميا للمؤشرات والتحليلات وحلول البيانات، لقياس أداء الشركات التي تتسم بممارسات قوية في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).



تستخدم مجموعة كبيرة من الشركات سلسلة مؤشرات (فوتسي 4 جود) لإنشاء وتقييم صناديق الاستثمار المسؤولة وغيرها من المنتجات. وتستند (فوتسي راسل) في تقييمها للشركات والصناديق والمنتجات الى أدائها في مجالات مثل حوكمة الشركات، والصحة والسلامة، ومكافحة الفساد والتغير المناخي.



وتجدر الإشارة إلى أن الشركات المدرجة في سلسلة مؤشرات (فوتسي 4 جود) تستوفي مجموعة متنوعة من المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف، عبدالوهاب عيسى الرشود: «إدراجنا في مؤشر (FTSE4Good)، يعكس التزام بيتك نحو تبني المعايير الأخلاقية في أنشطته وعملياته، ومبدأ الشفافية، ونهجه الاستباقي لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية».



وأضاف ان هذا الإنجاز يؤكد الرؤية الإستراتيجية لـ«بيتك» والتزامه بدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات التشغيلية الأساسية، فضلا عن أن إدراج «بيتك» في المؤشر يؤكد جهوده في بناء مستقبل مستدام وتعزيز القيمة لأصحاب المصلحة في البنك.



وأشار إلى أن مبادرات الاستدامة التي أطلقها «بيتك» تتضمن استثمارات كبيرة في منتجات التمويل الأخضر، وغير ذلك من الأنشطة الصديقة للبيئة مثل حملة (Keep it Green)، ووضع إطار قوي لحوكمة الشركات، وإطلاق تقارير نوعية كتقرير البصمة الكربونية الأول من نوعه، وتقارير الاستدامة، إضافة إلى البرامج المجتمعية الشاملة وتطبيق ممارسات الصيرفة المسؤولة في كافة العمليات والأنشطة.



وأضاف الرشود ان فوز مبنى معرض KFH Auto بشهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذهبي، الأولى من نوعها في الكويت، يؤكد نجاح مبادراته الصديقة للبيئة، مشيرا إلى أن البنك نفذ مجموعة من المبادرات المبتكرة لتحسين كفاءة الطاقة، والحد من الهدر، وتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.



ولفت أيضا إلى التعاون بين «بيتك» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نطاق تعزيز الاستثمار الرامي إلى بلورة أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، مؤكدا أن هذه الشراكة الفنية تدعم جهود «بيتك» في ترسيخ الاستدامة وأهداف التنمية المستدامة في استثماراته.



وقال: «نحن ملتزمون بتعزيز أجندة الاستدامة لدينا ورفع سقف معايير الاستدامة في القطاع المالي، وجعل «بيتك» نموذجا يحتذى في هذا الإطار».



وأكد الرشود أن إدراج «بيتك» في مؤشر (فوتسي 4 جود) يعزز مكانة «بيتك» كمؤسسة موثوقة لدى المستثمرين الذين يسعون وراء الفرص الاستثمارية، فضلا عن أن إدراجه يدعم توجهات «بيتك» في المضي قدما في استراتيجيته للاستدامة ومبادراته البيئية والاجتماعية والحوكمة.