حصلت كلية الصيدلة في جامعة الكويت على الموافقة لاعتماد برنامج دكتور في الصيدلة (PharmD)، من قبل مؤسسة الاعتماد الأكاديمي الكندي لبرامج الصيدلة (CCAPP)، حيث يعد هذا الإنجاز الأكاديمي المميز خطوة مهمة نحو الارتقاء في تصنيف كلية الصيدلة وجامعة الكويت، ويعكس جودة التعليم المقدم في الكلية.



والجدير ذكره أن مؤسسة الاعتماد الكندي تعتبر من أهم المؤسسات العالمية المتميزة للاعتماد وتضع الكويت على الخارطة العالمية في جودة التعليم.



وبهذه المناسبة، تقدم القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة أ.د.ميثم خاجه بالتهنئة لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ولمقام سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير جامعة الكويت بالإنابة، وإلى نائب مدير الجامعة لمركز العلوم الطبية وإلى أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية في كلية الصيدلة والطلبة.



وتتطلع كلية الصيدلة إلى مزيد من الإنجازات في المستقبل والمساهمة الفاعلة في رفعة شأن دولة الكويت في المحافل الدولية.