احتفاء باليوم العالمي للاجئين 2024، تعاونت العلامتان الترفيهيتان كيدزانيا وكويست مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتسليط الضوء على أهمية إظهار التضامن مع اللاجئين. وتم تخصيص يوم تضامني للأطفال الذين ترعاهم المفوضية، استضافت خلاله كيدزانيا وكويست 35 طفلا من جميع الفئات العمرية وعائلاتهم لقضاء يوم في المدينتين الترفيهيتين، ولا سيما أن الأطفال يشكلون نحو نصف النازحين عالميا.



وبهذه المناسبة، قال فرناندو ميدروا، نائب رئيس إدارة الترفيه والتسلية في مجموعة الشايع: «تلعب علاماتنا التجارية الترفيهية دورا مهما في دعم المجتمعات التي نعمل فيها، ويشرفنا أن نكون جزءا من فعاليات اليوم العالمي للاجئين التي تنظمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت الهادفة إلى زيادة الوعي ودعم النازحين».



من جهتها، قالت نسرين ربيعان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت: «لقد اخترنا أن تكون هذه الفعالية بمنزلة رسالة مهمة من الأطفال للعالم لزيادة الوعي والدعوة للتضامن مع قضايا اللاجئين، وخصوصا في ظل الإحصائيات الصادمة التي تم ذكرها ضمن تقرير الاتجاهات العالمية الخاص بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ووفقا لهذه الإحصائيات، من المقدر أن يبلغ عدد النازحين بشكل قسري حول العالم مع نهاية عام 2023 نحو 120 مليون نازح، 47 مليون نازح منهم (40%) من الأطفال دون سن 18 عاما».