محمد راتب



حقق راشد جريس المركز الأول بـ 958 صوتا في انتخابات جمعية الروضة وحولي التعاونية، وحصد عبدالله العبيد 845 صوتا في المركز الثاني، وجاء عمر الأنصاري في المركز الثالث بـ 711 صوتا، وهو الأعلى في تاريخ الجمعية، وحقق عبدالله الرخيص المركز الرابع بـ 577 صوتا، في حدث هو الأول من نوعه، ليتم بذلك إسدال الستار على الأعضاء الـ 4 الجدد في مجلس الإدارة.



الانتخابات التي وصفت بالأقوى والأكثر حماسة في تاريخ منطقة الروضة، من حيث حجم المشاركة الذي فاق بعض انتخابات المجالس الأخرى، والتي شارك فيها 7 مرشحين، في حين قام بالانتخاب أكثر من 3700 مساهم و2000 مساهمة على مدار 5 ساعات، كان فيها الجميع يعدون اللحظات بانتظار النتائج. ومع هذا العدد صدرت النتائج بسرعة بسبب التنظيم الأكثر من رائع من إدارة الجمعية ووزارة الشؤون التي تميزت بفريق نجح بامتياز من إدارة شؤون العضوية، رغم كثرة الأعداد من المساهمين واحتدام المنافسة التي تمت من دون مشكلات في مدرسة المضف بنين للرجال، ومدرسة سمية الابتدائية بنات للنساء، فكانت الانتخابات هادئة ومميزة وناجحة، إلى حين صدور النتائج التي أكدتها «الشؤون» وصادقت عليها لتعم الاحتفالات بالفوز. والجدير بالذكر ان إجمالي عدد المساهمين الذين يحق لهم التصويت 13096 فيهم عدد الرجال 6432 وعدد النساء 6664.