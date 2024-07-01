بدأ عضو هيئة التدريس البارز في الجامعة الأمريكية الدولية د.أمير إيراني، رحلة مهمة مليئة بالابتكار والاكتشاف. زار خلالها 3 من المؤسسات البحثية الرائدة: جامعة نوتنغهام في المملكة المتحدة، ومعهد لاو لانجفان في غرونوبل، فرنسا، ومنظمة سيرن في جنيف، سويسرا. خلال هذه الرحلة، قدم د. إيراني محاضرات مثمرة، وأجرى تجارب مهمة، واستكشف إمكانيات التعاون المستقبلي.



وانضم د.أمير إيراني، أستاذ مساعد في الفيزياء في الجامعة الأمريكية الدولية، إلى كلية الآداب والعلوم في أوائل عام 2023. منذ ذلك الحين، أثار اهتمام طلاب الجامعة بمحاضراته النظرية والمختبرات العملية. يبحث في أبحاثه المتقدمة في الفيزياء الحيوية في الخصائص الفيزيائية للمادة البيولوجية، مستخدما نماذج فيزيائية مبتكرة لفهم تفاعلات الجزيئات في البيئات البيولوجية.



يعد عمل د.إيراني بإلقاء الضوء على كيفية تواصل الجزيئات وتفاعلها، مما قد يمهد الطريق لهندسة الجزيئات لأغراض محددة. كانت لزيارات د.إيراني عدة أهداف: مشاركة خبراته من خلال المحاضرات، إجراء أبحاث تجريبية مهمة، وتأسيس علاقات تعاونية مع هذه المؤسسات المرموقة.



سلطت رحلته الضوء على تفانيه في التقدم العلمي وأهمية التعاون الدولي في البحث، مما يتماشى مع مهمة الجامعة الأمريكية الدولية في تطوير الروابط الأكاديمية العالمية. في جامعة نوتنغهام، قدم د.إيراني محاضرة عن دمج المحاكاة الحاسوبية مع التحقق التجريبي لفهم الهيكل البوليمري لمادة هلامية معروفة تدعى البكتين. بعد محاضرته، جال د. إيراني في مرافق البحث المتقدمة في الجامعة وشارك في مناقشات مع أعضاء هيئة التدريس حول مشاريع تعاونية محتملة. وفي معهد لاو لانجفان، أجرى د.إيراني تجارب تشتت النيوترونات شبه المرنة لدراسة التفاعل بين الماء والبوليمرات البكتينية. قدمت هذه التجارب رؤى قيمة حول ديناميات ماء الترطيب حول هذه الجزيئات، كاشفة عن تأثير الماء على سلوكها واستقرارها.



كما قام بجولة في أدوات تشتت النيوترونات والمرافق الداعمة، مما أتاح له فهما أعمق للتقنيات المتقدمة المستخدمة في المعهد، وجلب معه معرفة يمكن أن تعزز قدرات البحث في الجامعة الأمريكية الدولية. كانت زيارة منظمة سيرن من أبرز محطات رحلة د.إيراني. جال في مصادم الهدرونات الكبير وتعرف على التجارب الرائدة التي تجرى هناك.



أكدت هذه الزيارة التقدم التكنولوجي الهائل والجهود التعاونية في سيرن، تاركة انطباعا دائما على د.إيراني ومقدمة إلهاما للمجتمع العلمي في الجامعة الأمريكية الدولية. كانت زيارات د.أمير إيراني لهذه المؤسسات البحثية الرائدة غنية بالتجارب، حيث وفرت رؤى جديدة وفرصا للتعاون المستقبلي. وأعرب د.أمير إيراني عن شكره العميق للجامعة الأمريكية الدولية لتمويل هذه الرحلة التي مكنته من التفاعل مع المجتمعات العلمية العالمية وتطوير أبحاثه.