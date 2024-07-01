جنى الظفيري: أثر الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصراً على الأشخاص بل أضحى جزءاً فاعلاً في العلاقات الدولية

إيمان الكويت راسخ بأهمية وجود إطار تنظيمي وأخلاقي يعنى باستخدام أدوات «الذكاء الاصطناعي»



أكدت الكويت الأحد الحرص على وحدة وثبات مبادئ حقوق الإنسان في مجال الذكاء الاصطناعي، لاسيما الحقوق المتعلقة بالبيانات الشخصية والخصوصية والملكية الفكرية والحق في التعليم والعمل.



جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها الملحق الديبلوماسي جنى الظفيري أمام جلسة الدورة العادية الـ 23 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي.



وشددت الظفيري في الكلمة على احترام الكويت حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية مهما تغيرت ظروف الواقع الحديث، مبينة أهمية مناقشة مستجدات عالم الذكاء الاصطناعي والمجال التكنولوجي ومواكبة تطوراته.



وأضافت أن أعمال الجلسة جاءت بمحاور ذات ركائز جديرة بالدراسة «ما يدل على أن أثر الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصرا على الأشخاص بل أضحى جزءا فاعلا في العلاقات الدولية».



ودعت إلى ضرورة توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بما يعود بالمنافع على المستخدمين والمستفيدين مثل متابعة التطورات في المجالات الصحية والتعليمية والبيئية.



وأكدت ما دعا إليه رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي السفير طلال المطيري حول ضرورة اتخاذ التدابير غير العادية التي تتمثل بالتواصل مع أصحاب المصلحة لوضع إطار تنظيمي عالمي شامل.



كما أكدت أهمية التغلب على الفجوات الرقمية المتعلقة بالبيانات والابتكار إلى جانب توحيد الجهود للنهوض بمستقبل رقمي مفتوح وحر وآمن محوره الإنسان وركيزته حقوق الإنسان العالمية.



وحول مساعي الكويت نحو مواكبة التطور التكنولوجي والرقمي العالمي، قالت الظفيري: إن الحكومة الكويتية عملت على إنشاء هيئات ومراكز متخصصة تتمثل في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن المركز الوطني للأمن السيبراني.



ولفتت إلى أن الكويت «الأولى عالميا في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للعام الثاني على التوالي، إذ بلغت نسبة استخدام الإنترنت 99.7% من إجمالي السكان».



وأشارت في هذا الإطار إلى بعض الجهود التي بذلتها الكويت في نطاق الذكاء الاصطناعي ومنها في المجال التعليمي إنشاء جامعة الكويت أول مختبر للذكاء الاصطناعي في عام 2001، كما أنشأت عام 2019 جامعة عبدالله السالم التي تضم اختصاصات أكاديمية تهتم بالتكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.



ومن جملة الجهود، ذكرت إقامة المؤتمر الدولي الـ 16 للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية الذي عقد في أبريل الماضي برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بعنوان «الذكاء الاصطناعي.. تعزيز الصحة وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية».



كما ذكرت عقد قمة مديري تكنولوجيا المعلومات في بداية العام الحالي بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمركز الوطني للأمن السيبراني بالشراكة مع العديد من شركات التكنولوجيا العالمية.



وضمن مساعيها في مجال التحول الرقمي، أوضحت أن الكويت أطلقت إستراتيجيتين وطنيتين لتطبيق الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي «نحو حكومة إلكترونية شاملة تقدم خدمات رقمية تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة 2030 وتنفيذا لرؤية الدولة التنموية (كويت جديدة 2035) من خلال الركيزة المعنية ببناء (رأسمال بشري إبداعي) والركيزة المعنية بتحقيق إدارة حكومية فاعلة».



وأعربت الظفيري، في الكلمة، عن إيمان الكويت الراسخ بأهمية وجود إطار تنظيمي وأخلاقي يعنى باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بغية ضمان الاستفادة المثلى وتطبيق نهج جوهره الإنسان.



ومن هذا المنطلق، اعتبرت أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تم اعتماده في مارس الماضي بشأن الذكاء الاصطناعي لحماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر «قاعدة راسخة يمكن الانطلاق منها بالتعاون مع أصحاب المصلحة من حكومات وشركات القطاع الخاص بما يصون الكرامة الإنسانية».



أما بالنسبة للمخاطر الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي والتحديات، فأكدت أهمية عدم إغفال قدرات الذكاء الاصطناعي التطويرية المحتملة واستحواذ الشركات الربحية عليه ما ينذر بـ «اضطراب مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية وعرقلة التنمية المستدامة».



وأوضحت في هذا الصدد أن التحدي المتمثل في الذكاء الاصطناعي وكثرة مستجداته يمكن مواجهته من خلال التعاون الدولي البناء الذي يرتكز على الالتزام بحقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية.



وبينت أهمية تبادل المعارف وبناء القدرات وإيجاد قواعد تضمن سلامة استخدام الذكاء الاصطناعي التي تحمي البيانات المستخدمة من الانتهاكات للخصوصية.



وأكدت حرص الكويت على تشجيع جميع الدول إزاء وضع هذه النهج والأطر لتنظيم الذكاء الاصطناعي ودعم وإتاحة الفرص للمشاريع ورواد الأعمال على تطوير الذكاء الاصطناعي لإتاحة فرص تطويرية وتنموية جديدة تساعد الجميع على تحقيق التنمية المستدامة.



ويرأس وفد الكويت المشارك في الدورة مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج بمشاركة القنصل العام للكويت في جدة ومندوبها الدائم لدى المنظمة محمد المطيري والمستشار تركي الديحاني إلى جانب الملحق الديبلوماسي مها الكليب والملحق الديبلوماسي جنى الظفيري.



وتستمر الدورة في أعمالها حتى 4 يوليو، إذ تناقش «أثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان»، إضافة إلى مناقشة «حكم محكمة العدل الدولية الخاصة بشأن غزة».



ويحتوي جدول أعمال الدورة للأيام اللاحقة على حلقات نقاشية عادية ومغلقة لعدد من الموضوعات المختلفة فيما سيصدر التقرير الختامي للدورة الخميس المقبل.