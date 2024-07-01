ليلى الشافعي



نظّمت الهيئة العامة لشؤون القصر بالتعاون مع عدد من الجهات المتخصصة ورشا تدريبية متنوعة لتوعية وتدريب وتأهيل القصر المشمولين بالرعاية من الفئات العمرية المختلفة في مجالات حياتية متنوعة.



وأوضحـــت مديرة إدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية في الهيئة العامة لشؤون القصر تماضر العمر أمس الأحد أن تنظيم الورش التدريبية، وخصوصا خلال فترة العطلة الدراسية يهدف إلى إفادة المشمولين بالرعاية من الجنسين وفي مختلف المراحل العمرية خلال عطلة الصيف بأنشطة ترفع من مستوى معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم على التعامل مع مستجدات الحياة.



وأشارت إلى تنوع مجالات الورش التدريبية، حيث ركزت الورشة الأولى على فنون الاسترخاء والتخفيف من التوتر والضغط النفسي وتحقيق السكينة والسلام الداخلي من خلال تحفيز القدرة الذهنية ورفع مستوى التركيز والانتباه والتحكم بالغضب.



وأضافت أن الورشة الثانية ركزت على تحفيز قدرات التعرف على الذات وتطويــر الشخصيــة والتعبير عن المشاعر والأفكــــار والتواصل الاجتماعي الفعال بتوافق نفسي واجتماعي وقيم أخلاقية سامية، فيما تناولت الورشة الثالثة طرق ومهارات وتقنيات احتراف التصوير بالهاتف النقال.



وشددت على حرص الهيئـــة على تدريب المشمولين برعايتها على العديد مـــن الأنشطة والمهـــارات والأعمــال واستثمار أوقات فراغهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز من إمكانياتهم وقدراتهم، والاستعــداد بفاعلية لمرحلة الدخول في سوق العمل وتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس.