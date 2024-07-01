

تصطدم سلوفينيا في الـ 10 مساء اليوم بالمنتخب البرتغالي في دور الـ 16، على ملعب ستاد «دوتش بانك بارك» في مدينة فرانكفورت الألمانية، وستكون المواجهة صعبة على المنتخب السلوفيني وهو يخوض أولى مبارياته ضمن الأدوار الإقصائية في بطولة كبرى.



ويعد منتخب البرتغال مرشحا كبيرا للوصول إلى النهائي، بعد تخطيه منتخب التشيك 2-1 ثم الفوز الساحق على تركيا 3-0، لكن الخسارة الصادمة أمام جورجيا 0-2 في الجولة الثالثة غيرت الحسابات.



وبدا أن أسهم الانتقادات توجه نحو المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، بسبب إصراره على رسم 3-5-2 في مباراتي تشيكيا وجورجيا، والذي لم ينجح فعليا، وهو الرسم عينه الذي تسبب في أول خسارة له مع المنتخب أمام سلوفينيا في مباراة ودية.



وفي المقابل، كان التغيير إلى 4-3-3 أمام تركيا أفضل ما قام به، وهو ما ظهر على أرض الملعب كما على لوحة النتائج.



ودافع المخضرم بيبي عن مدربه قائلا إن على الفريق اتباع تعليمات مارتينيز بشكل أفضل.



وأضاف في مؤتمر صحافي: «لا أعرف إذا كانت لديكم الفرصة لإلقاء نظرة على الإحصائيات من دور المجموعات، البرتغال هي واحدة من أفضل المنتخبات من حيث الإحصائيات».



وتتزايد الانتقادات ضد المدرب من المعسكر الذي يرفض مشاركة الهداف التاريخي كريستيانو رونالدو (39 عاما) أساسيا، وهو أمر يبدو أنه سيستمر مع تأكيد مارتينيز الدائم على أهمية مهاجم النصر السعودي في فريقه.



لم يسجل رونالدو في المباريات الثلاث التي استبدل خلال الأخيرة فيها (الدقيقة 66)، بل فشل في التسجيل في آخر 7 مباريات ضمن البطولات الكبرى بقميص البرتغال، وهي أطول مدة صام فيها عن التسجيل.



قال مارتينيز بعد مواجهة جورجيا: «هدفنا هو تحضير جميع اللاعبين ونحن الآن مستعدون لثمن النهائي، لا نحب الخسارة، إنها أول خسارة رسمية لنا لكن هدفنا تحقق لأننا الآن في استعداد أكبر».



ويأمل الإسباني في قيادة البرتغال إلى الفوز بعدما خسرت في 3 من مبارياتها الأربع الأخيرة ضمن الأدوار الإقصائية في البطولات الكبرى.



وعلى الجهة الأخرى، تعول سلوفينيا على فك مهاجمها بنجامين شيشكو صيامه بعدما فشل هو الآخر في تدوين اسمه ضمن قائمة الهدافين.



سجل شيشكو 14 هدفا في 31 مباراة في الدوري مع لايبزيغ الألماني خلال الموسم المنصرم، لكنه يحتاج إلى تأكيد حضوره مع المنتخب أيضا.



وأبرز العناصر في التشكيلة هو الحارس يان أوبلاك الذي منع رونالدو من التسجيل في شباكه في المواجهات الـ 5 الأخيرة منذ أن سجل البرتغالي بقميص يوفنتوس الإيطالي ثلاثية «هاتريك» أمام أتلتيكو مدريد الإسباني ضمن دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019.



واعترف المدرب ماتياج كيك الذي يأمل في تكرار الفوز على البرتغال في المواجهة الوحيدة بينها (2-0 ضمن لقاء ودي في 26 مارس الماضي) بأن الحظ كان إلى جانب منتخب بلاده في تأهله إلى ثمن النهائي بـ 3 تعادلات في دور المجموعات.



لم تخسر سلوفينيا في آخر 9 مباريات وقد تكون ندا صعبا للبرتغال وتواصل مشوارها المفاجئ.