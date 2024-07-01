ناصر العنزي

عاد المنتخب الإيطالي إلى روما حاملا جائزة «أضعف» فريق إيطالي شارك في بطولات أمم أوروبا، بعدما عجز عن مقاومة خصومه والدفاع عن لقبه الذي حققه بجدارة في النسخة الاخيرة، غادر الإيطاليون ألمانيا وتركوا محبي «الآزوري» ساخطين غاضبين على مدربهم لوتشيانو سباليتي ومدافعيه ومهاجميه، عادوا إلى بيوتهم ولم يجب أحد منهم عن سوء الحالة التي ظهروا عليها في مباراتهم الإقصائية أمام سويسرا «0-2»، وكأنهم على عجلة من أمرهم للخروج من الملعب بأي نتيجة كانت، وهل عجزت ايطاليا كل العجز لتلعب بمهاجم مثل جانلوكا سكاماكا!

٭ «لا تقربوا من الألمان انتوا بخير»، فالمانشافت إذا وجد من يتربص به ويقلل منه ولا يضعه مع المرشحين ينفجر في وجهه غضبا، وفي مونديال 2014 جاءت ألمانيا إلى البرازيل غير مرشحة للقب، غير أنها عادت بالكأس بعدما ألحقت بالبرازيليين هزيمة لا تنسى، وفي هذه البطولة قدمت لنا لاعبا جميلا في لمساته وذكائه المتألق جمال موسيالا «21 سنة» ومرشحا أيضا للفوز بجائزة هداف البطولة «3 أهداف»، وتمكن من قيادة فريقه للفوز على الدنمارك بانتظار مواجهة ملتهبة مع اسبانيا في دور الـ8 الجمعة المقبلة.

٭ مشجعو سويسرا رفعوا لافتة قبل مباراتهم مع ايطاليا كتبوا فيها «الفوندو السويسري أفضل من الباستا الإيطالية»، وأصابوا في قولهم بعدما التهموا وجبتهم بشراهة ومنعوا خصمهم مد يده إلى طبقه المفضل، وسويسرا دائما تكون حاضرة بين الكبار ولا تتأخر في الترتيب. وفي مواجهة اليوم، فإن الجماهير الفرنسية حاضرة بقوة لتردد «الخبز الفرنسي ألذ من التشوكلت البلجيكي»!