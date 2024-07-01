تفادى منتخب إنجلترا الوقوع في المحظور بعدما قلب تأخره بهدف إلى انتصار على سلوفاكيا 2-1 مساء أمس ضمن دور الـ 16 من كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا.



ويلعب «الأسود الثلاثة» مع سويسرا في الدور ربع النهائي من البطولة القارية السبت المقبل.



وبعد إطلاق صافرة البداية من الحكم التركي خليل أوموت ميلر، شن منتخب سلوفاكيا سريعا هجمتين متتاليتين أخطرهما الثانية التي أنهاها دافيد هانكود بتسديدة أرضية مرت بجوار القائم الأيسر(5).



وبدا أن منتخب سلوفاكيا هو الأخطر والأكثر فاعلية هجومية، فيما ظهر لاعبو إنجلترا بشكل غريب، خاصة من خط المقدمة الذين لا يدرون ما يفعلون، وهو ما اتضح بتسديدة كيران تريبير التي ذهبت إلى المدرجات (10).



وأنقذ مدافع إنجلترا كيران تريبير مرماه من هدف سلوفاكي إثر هجمة خطيرة، حيث سدد لوكاس هاراسلين الكرة واصطدمت بساكا وكانت في طريقها للمرمى لكن تريبير شتتها (12).



وأطلق الإنجليزي كوبي ماينو تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء وذهبت تصويبته بالقرب من المرمى السلوفاكي كانت من الممكن أن تغير دفة المباراة المتجهة ضد إنجلترا (24).



وسجل منتخب سلوفاكيا هدف التقدم عن طريق إيفان سكرانز الذي اخترق الدفاع الإنجليزي وأودع الكرة المرمى ببراعة، ليسجل الهدف الثالث له في كأس أمم أوروبا الحالية (25).



ونشط منتخب إنجلترا هجوميا بعد مرور نصف ساعة من بداية المواجهة وهاجم من الجهة اليسرى عن طريق بيلينغهام، لكن الدفاع السلوفاكي استبسل في الذود عن مرماه.



وأنقذ حارس سلوفاكيا مارتن دوبرافكا كرة عرضية خطيرة بقبضة يده، وترتد الكرة لمنتخب إنجلترا الذي يعاود الهجوم وينهي بتسديدة قوية لماينو تصدم بقدم أحد المدافعين وتتحول لركنية لم تثمر (45+2)، لينتهي الشوط الأول بتفوق سلوفاكيا بهدف نظيف.



وفي الشوط الثاني سجل فيل فودن هدف التعادل لإنجلترا لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل (49).



ولم يستفد السلوفاكيون من خطأ دفاعي فادح لمنتخب إنجلترا كاد ينتج عنه الهدف الثاني، لكن الكرة التي سددها دافيد ستريليتش بالقرب من خط منتصف الملعب مرت بجانب المرمى الخالي (53).



وتراجع المنتخب السلوفاكي لمناطقه الدفاعية لتأمين التقدم، وكان حارس سلوفاكيا مارتين دوبرافكا هو نجم المباراة بعدما أبعد الكثير من الكرات الخطيرة.



وأهدر المهاجم الإنجليزي هاري كين فرصة ثمينة أمام مرمى سلوفاكيا بضربة رأس غير دقيقة مرت خارج المرمى (77).



وتصدى القائم الأيسر لمرمى سلوفاكيا لتسديدة رائعة من ديكلان رايس، قبل أن ترتد الكرة لكين الذي أهدرها بغرابة (80).



وبدا الإحباط يظهر على الجماهير الإنجليزية التي بدأ بعضها يغادر الملعب، الا أن جود بيلينغهام أعاد الروح بتسجيله هدفا قاتلا بركلة خلفية مزدوجة رائعة (90+5)، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 وتمتد المباراة إلى وقت إضافي 30 دقيقة على شوطين.



واستهل هاري كين الشوط الإضافي الأول بتسجيله هدف التفوق لإنجلترا بضربة رأس متقنة (91)، ليحقق الإنجليز مرورا صعبا إلى ربع النهائي.