

توقفت مباراة منتخبا ألمانيا والدنمارك في ثاني مواجهات دور الـ16 من «يورو 2024»، والتي أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك لمدة 15 دقيقة تقريبا بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم استئنافها بعد ذلك من جديد.



وكانت المباراة تم إيقافها بعد 35 دقيقة بقرار شجاع من الحكم الانجليزي مايكل أوليفر، وذلك بسبب الأمطار القوية وحالة الطقس السيئة في ملعب المباراة، ليذهب الفريقان الى غرفة الملابس قبل العودة بعملية الإحماء بعد 15 دقيقة واستكمال اللقاء.



ووفقا لما ذكرته شبكة «Stats Foot» الفرنسية، فإن سوء الأحوال الجوية أوقف مباراتين في تاريخ أمم أوروبا، قبل مواجهة ألمانيا ضد الدنمارك، وهما: فرنسا وأوكرانيا في 15 يونيو 2012، وكذلك أوكرانيا مع أيرلندا الشمالية في 16 يونيو 2016.