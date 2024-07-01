

تحدث المدير الفني لمنتخب ألمانيا يوليان ناغلسمان، عن التأهل إلى ربع نهائي «يورو 2024»عقب الفوز على الدنمارك، قائلا: «مباراة كانت مجنونة، وأول 20 دقيقة هي الأفضل لنا في البطولة، ثم جاءت العاصفة، ثم اعتقدنا أننا متأخرون ثم تقدمنا، سدد كاي ركلة الجزاء بشكل رائع». وأضاف: «رغم المحنة كما حدث ضد سويسرا نجحنا في التأهل بمساعدة الجماهير، أنا فخور بالفريق، لقد بدأوا يدركون مدى جودتهم حقا».



وبذلك كسرت «الماكينات» العقدة المستمرة منذ عام 2016 وتأهلت إلى مرحلة ربع نهائي بطولة كبرى للمرة الأولى وتحديدا منذ 2 يوليو 2016 ضد إيطاليا في بطولة أمم أوروبا.



يذكر أن ناغلسمان أصبح أصغر مدرب في تاريخ الدوري الألماني بعمر 28 عاما في عام 2016، وها هو يعود اليوم ليقود ألمانيا إلى ربع نهائي بطولة كبرى لأول مرة منذ ذلك العام.



أرقام تاريخية من المواجهة



٭ فازت ألمانيا بثلاث مباريات من أصل 4 مباريات لها حتى الآن وهو نفس عدد الانتصارات التي حققتها في مبارياتها الـ12 السابقة في المسابقات الكبرى (كأس العالم ـ كأس الأمم الأوروبية).



٭ سجلت ألمانيا 10 أهداف وهو أكبر عدد لها في نسخة واحدة من «اليورو».



٭ لأول مرة في تاريخ اليورو يقوم لاعب من بوروسيا دورتموند (شلوتربيك) بتمرير كرة حاسمة للاعب من بايرن ميونخ (جمال موسيالا)



٭ أصبح جمال موسيالا (21 عاما و124 يوما) أصغر هداف لألمانيا في مرحلة خروج المغلوب، متفوقا على ديتر مولر ضد يوغوسلافيا في 17 يونيو 1976 (22 عاما و77 يوما).



٭ 3 لاعبين فقط سجلوا 3 أهداف أو أكثر لألمانيا في بطولة أمم أوروبا واحدة في القرن 21 وهم: لوكاس بودولسكي (2008) وماريو جوميز (2012) وجمال موسيالا (2024).



٭ سجل موسيالا هدفه الثالث في بطولة أوروبا بعمر 21عاما و4 أشهر و3 أيام، ليأتي خلف الإنجليزي واين روني بعمر 18عاما و7 أشهر و28 يوما في 2004.



٭ خسرت الدنمارك جميع مبارياتها الـ6 أمام البلد المضيف في بطولة كأس الأمم الأوروبية: أمام فرنسا في 1980 (0-1)، أمام ألمانيا في 1988 (0-2)، أمام السويد في 1992 (0-1)، أمام هولندا في 2000 (0-3)، أمام إنجلترا في 2021 (1-2) وأمام ألمانيا في 2024 (0-2).