بشرى شعبان



علمت «الأنباء» من مصادر ان وزارة الشؤون، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية وبالتعاون مع احد البنوك المحلية والجمعيات الخيرية، تعمل على تنظيم ورشة عمل حول تطوير الأنظمة الإلكترونية الخاصة بعمل الإدارة والجمعيات الخيرية المتعلقة بتطوير برامج عمل المفتشين والمراقبين في تتبع أموال التبرعات ومواكبة تطور الأنظمة الخاصة بالحماية من غسيل الأموال والإرهاب.وأشارت المصادر إلى أنه سيتم اعتماد تطوير البرامج والعمل على تعديل القوانين الخاصة بحماية الكويت من أي ملاحظات. على صعيد آخر، أشارت المصادر إلى اجتماع مرتقب سيعقد بين وزارتي الشؤون والخارجية لتطوير آلية الربط بين الجهتين فيما يتعلق بالعمل الخيري.