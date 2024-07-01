برباعية.. إسبانيا تضرب جورجيا وتتوعد ألمانيا في ربع النهائي



ضرب المنتخب الإسباني موعدا ناريا مع ألمانيا المضيفة في الدور ربع النهائي من كأس أوروبا 2024 لكرة القدم باكتساحه نظيره الجورجي 4-1 في كولن.



تقدمت جورجيا، التي حققت مفاجأة ببلوغها ثمن النهائي في أول مشاركة لها في بطولة كبرى، عبر النيران الصديقة، بعدما سجل الإسباني روبان لو نورمان عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (18)، قبل أن يرد «لا روخا» برباعية تناوب عليها رودري (39) وفابيان رويس (51) ونيكو وليامز (75) وداني أولمو (83).



وتلعب إسبانيا مع صاحبة الأرض ألمانيا يوم الجمعة المقبل في شتوتغارت في مواجهة «نارية».



حقق المنتخب الإسباني رقما تاريخيا، خلال مواجهة جورجيا، فبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات أطلق المنتخب الإسباني في الشوط الأول 17 تسديدة مقابل اثنتين فقط لمنتخب جورجيا. وأضافت الشبكة «هذا أكبر فارق في التسديدات (15) في كأس الأمم الأوروبية على الإطلاق منذ عام 1980، بجانب مباراة هولندا ضد لاتفيا في عام 2004».



وبدأت المباراة بضغط من الإسبان إلا أن جورجيا هي التي تقدمت بعدما أرسل كاكابادزه كرة عرضية من الطرف الأيمن نحو كفاراتسخيليا لكنها اصطدمت بجسد المدافع لي نورمان وسكنت مرمى الحارس أوناي سيمون في الدقيقة 18.



وأدرك رودري التعادل لإسبانيا في الدقيقة 39 بعد تسديدة أرضية زاحفة مرت أسفل يسار الحارس مامارداشفيلي.



ونجح فابيان رويز في إضافة الهدف الثاني لإسبانيا في الدقيقة 51، حيث تلقى كرة عرضية من لامين وارتقى وسدد رأسية أقصى يمين الحارس مامارداشفيلي. وسجل نيكو ويليامز الهدف الثالث للماتادور، في الدقيقة 75، من هجمة مرتدة سريعة حيث تلقى كرة في العمق وانطلق بكامل سرعته وسدد أقصى يسار الحارس مامارداشفيلي.



واستمرت حفلة الأهداف لـ «لاروخا» بتسجيل أولمو الهدف الرابع في الدقيقة 83، إذ تلقى تمريرة من ميكيل أويارزابال على حدود المنطقة، وسدد بكل هدوء أسفل يمين مامارداشفيلي.









