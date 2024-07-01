بشرى شعبان



وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة بتقديم بلاغ بالواقعة المتعلقة باستغلال طفل إلى النيابة العامة، بعد أن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لطفل لا يتعدى عمره 10 سنوات، مكبلا بالأحبال يقوم بسحب مركبة بجسده وهو ما يعد تعذيبا بدنيا للطفل الظاهر بالمقطع.



كما وجهت الحويلة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بمتابعة الموضوع واتخاذ ما يلزم لحماية هؤلاء الأطفال من العنف والاستغلال، واتخاذ ما يلزم وفقا للقانون ونطاق اختصاصه حيث نصت المادة 3 من القانون 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل على حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو، وحمايته من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير وغير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال، حيث نصت المادة 6/ فقرة 3 من ذات القانون على: «تكفل الدولة بجميع المجالات حقه في بيئة صالة وصحية ونظيفة واتخاذ جميع التدابير الفعالة لقاء الممارسات الضارة بصحته».



فيما عرفت الإساءة النفسية بنص المادة 71 من ذات القانون على أنها تشمل تحميل سلوك تدميري للنفس يقوم به المعتدي على الطفل لتحميله مسؤوليات تفوق قدراته.



وشددت د.الحويلة على اتخاذ كل ما يلزم لمحاربة العنف ضد الأطفال وحمايتهم من الاستغلال والعمل على نشر الوعي بحقوقهم في المجتمع.