شاركت وزارة الصحة ممثلة بإدارة الخدمات التمريضية في اجتماع المجلس العلمي لاختصاصات التمريض والقبالة، والمنبثق من المجلس العربي للاختصاصات الصحية.



وحضر الاجتماع الذي عقد في جمهورية مصر العربية أعضاء المجلس العلمي لاختصاصات التمريض من مختلف الدول العربية، كما تم خلال الاجتماع اختيار مدير الخدمات التمريضية في دولة الكويت د. ايمان العوضي مقررا للاجتماع.



وأوضحت د.العوضي أن الاجتماع شهد دراسة ومناقشة عدد من المواضيع المهمة المدرجة على جدول أعماله، ومن أبرز هذه المواضيع اعتماد الهيكل العام لمقترح برنامج تمريض الرعاية الحرجة للبالغين المقدم من جمهورية العراق، إلى جانب تحديث كل من برنامج اختصاص تمريض الطوارئ والكوارث، واختصاص تمريض صحة المجتمع.