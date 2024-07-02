وجّهنا الوزارات بطلب البدلات المستحقة للموظفين حتى تصبح الجهات الحكومية جاذبة

إيقاف التعيين في الجهات ذات الكوادر والتسجيل والترشيح للتوظيف آلياً ولا يملك أي قيادي تغييره



مريم بندق



كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان عن أن مجلس الوزراء أصدر توجيهات لإيقاف التعيينات في الجهات ذات الكوادر والمميزات المالية الخاصة، لافتا إلى دراسة تتم الآن لتوحيد المزايا المالية بين الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية.



وأشار في مقابلة على تلفزيون الكويت إلى أن الديوان سيبدأ بالجلوس مع الجهات ذات الاختصاص لإعادة النظر وزيادة حوافز التخصصات النادرة التي لا يقبل عليها المواطن مثل الكيمياء والفيزياء والفلسفة والتخصصات الطبية المساعدة.



وأعلن الربيعان أنه وجه الوزارات بطلب بدل النوبات المستحقة للموظف سواء كان مهندسا او معلما وغيرهما حتى نجعل كل الوزارات جهات جاذبة.



وذكر أن حاملي الدبلومات الفنية وعددهم نحو 700 مواطن تخصص تكنولوجيا التصنيع سيتم ترشيحهم للعمل في الدفعة المقبلة خلال الشهر الجاري مساعدي مهندسي العقود والسلامة والبيئة.



وتطرق إلى ترشيح خريجي علوم سياسية كتخصص من التخصصات الراكدة بوظيفة محرر في كل الوزارات وسيتم ترشيحهم الدفعة المقبلة.



وبين الربيعان أنه بالنسبة لتخصصات الهندسة الصناعية والكيميائية والبترول التي كان يطلق عليها تخصصات راكدة تم إنشاء بطاقات وصف وظيفي لها للتعيين مهندسي بيئة ومشايع، كاشفا عن اجتماع سيعقد يوم 9 الجاري لشرح طبيعة العمل في الوزارات لهم وبعدها سيتم ترشيحهم للعمل.



وشدد رئيس الديوان على أن التسجيل والترشيح للتوظيف آليا ولا يملك أي قيادي صلاحية تغييره بمن فيهم رئيس الديوان.



وأعلن الربيعان عن تقديم 25 خدمة من خدمات الديوان على تطبيق «سهل» لمساعدة وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين، لافتا إلى استمرار استقبال المواطنين يوم الثلاثاء أسبوعيا بحضور وكيل الديوان ونستقبل من 400 إلى 450 مواطنا في صالة استقبال المراجعين يوميا. وأشار إلى أن التخصصات المطلوبة في سوق العمل تتضمن الهندسة الطبية والصيدلة والذكاء الاصطناعي في جميع التخصصات والأمن السيبراني، مشيرا إلى تحقيق اكتفاء في تخصص طب الأسنان، ومطلوب توجيه التخصصات الأدبية والإنسانية توجيها عمليا للعمل في الخدمة الاجتماعية وعلم النفس.



وشدد رئيس الديوان على أن الفرص الوظيفية المتوافرة تزيد على عدد طالبي الوظيفة والانتظار سببه 3 أسباب منها، أن بعض الوظائف لا يقبل عليها الكويتيون مثل تخصصات المعلمين، والصحة مثل الممرضين والطب المساعد، الأوقاف والأئمة والمؤذنين، إلى جانب تفضيل الناس لجهة معينة.



وتعهد الربيعان «من الآن فصاعدا بعدم ترشيح أي خريج إلا في تخصصه أو في وظيفة تتطلب مؤهلا جامعيا عاما وتخصص الهندسة موجود في كل الوزارات وسيحصلون على الكادر والمزايا المالية الموحدة في جميع أجهزة الدولة والاختلاف في البدلات مثل بدل النوبة والطريق والسهر حسب طبيعة العمل، مشيرا إلى أنه من الصعوبة توفير فرصة العمل في جهة حسب اختيار المرشح لأن القدرة الاستيعابية لكل وزارة محدودة. وقال: «لن يعين مهندس إلا في تخصصه ولن يعين محاسب إلا في عمل محاسبي»، ولكن هناك وظائف تتطلب مؤهلا جامعيا مناسبا وسيعين هؤلاء منسق إداري معاملات.



وأضاف أنه تم ترشيح تخصصي والتاريخ والفلسفة على أساس منسق إداري معاملات او باحث تاريخي مع الانتظار، ولا يوجد لدينا الآن انتظار في هذين التخصصين.



وتحدث عن مزايا البصمة المطبقة على الجميع في حفظ حقوق 350 ألف موظف وفي صرف الأعمال الممتازة وصرف نهاية الخدمة للوافدين.



وكشف د.عصام الربيعان عن حق الجهة الحكومية في اختيار طريقة تطبيق البصمة على أن تكون إلكترونية مثبتة ولدينا جهات قدمت اقتراحا ان يكون إثبات البصمة بالتلفون.



وتطرق إلى قرار حق الموظف في الدراسة المحلية.