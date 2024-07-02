استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بمكتبه في وزارة الدفاع عددا من سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى البلاد، كلا على حدة، سفير اليابان مورينو ياسوناري، وسفير روسيا الاتحادية فلاديمير جيلتوف، وسفير ايطاليا لورينزو موريني، وسفير الصين تشانغ جيانوي.



تم خلال هذه اللقاءات مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل الثنائي بين دولة الكويت والدول والصديقة إضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.