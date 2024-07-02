عبدالعزيز الفضلي



تماشيا مع توجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية ومتابعة مشاريع التحول الرقمي والتوجه نحو الحكومة الإلكترونية وميكنة الإجراءات الإدارية لتطويرها وتسهيل إجراءاتها، أعلنت وزارة التربية عن تقديم خدمة جديدة تتيح لأعضاء الهيئة التعليمية الاطلاع على القرارات الإدارية الخاصة بالموظف بصيغة PDF، وذلك من خلال الدخول على موقع وزارة التربية - الخدمات الإدارية ثم التصديق عبر تطبيق هويتي والدخول على حسابه الخاص لخدمة «قراراتي».



وتشمل هذه الخدمة عرض القرارات الصادرة من إدارة التنسيق لأعضاء الهيئة التعليمية مثل قرارات الندب، وتثبيت الندب، وإلغاء الندب، وإلغاء تثبيت، والنقل الخارجي، وإلغاء النقل الخارجي، وتعديل الندب.



وأكدت وزارة التربية أنه من خلال هذه الخدمة يمكن لأعضاء الهيئة التعليمية الاطلاع على هذه القرارات الصادرة بسهولة وسرعة، مما يسهل عليهم متابعة أوضاعهم الإدارية بيسر.