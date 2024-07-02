فرحان الشمري



استقبل محافظ حولي علي الأصفر، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد الدعيج، ونائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي أماني الورع، في إطار التعاون والشراكة المجتمعية البناءة بين البنك ومحافظات الكويت، والدعم الذي يقدمه للفعاليات والأنشطة الرياضية والاجتماعية التي تنظمها لخدمة قاطنيها وجميع أفراد المجتمع. وجاء هذا اللقاء الذي عقد في ديوان عام المحافظة لبحث ومناقشة الترتيبات التي يقوم بها «التجاري»، لتوفير الدعم والرعاية للعديد من الأنشطة الاجتماعية والصحية والرياضية التي تنظمها محافظة حولي لخدمة قاطنيها، والتي لاقت صدى طيبا لديهم، وساهمت في إبراز الدور الاجتماعي والتنموي الرائد الذي يتطلع اليه. وأشاد المحافظ بالدور المجتمعي الفعال للقطاع المصرفي الكويتي على امتداد البلاد عموما، مشيدا في هذا الصدد بما يقوم به «التجاري» من جهود وما ينظمه من برامج مجتمعية متميزة ترسخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.