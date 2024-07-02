فرحان الشمري



كرم محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي في ديوان عام المحافظة في قصر نايف الطلبة الأوائل في مدارس المحافظة.



ووسط حضور حاشد من المتفوقين وأولياء أمورهم قدم المحافظ بحضور مدير منطقة العاصمة التعليمية وممثلي البنك التجاري ومنصة فو الهدايا والدروع التذكارية للمتفوقين الذين مثلوا مدارس المحافظة بقسميها العلمي والأدبي والمعهد الديني.



وقال المحافظ بعد التكريم: من دواعي سروري الالتقاء بكوكبة المتفوقين والمتفوقات، وهذه بداية لمستقبل أفضل بإذن الله.



وأكد أن هذا التفوق يقف خلفه أولياء أمور كان لهم دور فاعل وكبير والحمد لله جنوا ثمار التعب والجهد وهؤلاء الطلبة رفعوا رؤوس أولياء أمورهم وبلدهم الكويت.



وفضل الشيخ عبدالله سالم العلي اختيار التخصص عند الدراسة الجامعية الذي يلبي احتياجات سوق العمل ويحقق طموح الطالب وتطلعاته، مؤكدا أن المثابرة والتفوق والتميز عوامل مهمة وسيكون لها دور في خدمة الكويت التي تسمو بأبنائها، وثمن دور البنك التجاري ومنصة فو ومساهمتهما في تكريم المتفوقين ولا ريب أنها مشاركة مجتمعية وعموما نحن ندعم أي تكريم لأنه يرفع المعنويات ويحقق الطموح، ونحن جميعا في خدمة الوطن، وكل مواطن خفير في بلده.