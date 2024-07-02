ثامر السليم



أعلن المدير العام لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني تخريج الدفعة الرابعة من مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مؤكدا أنها ليست دفعة عادية، حيث تضم 72 طالبا وطالبة منهم 51 حصلوا على نسبة 95% فما فوق في اختبارات الصف الثاني عشر.



وقال الديحاني خلال حفل تكريم الطلبة الذي أقامه المركز مساء أول من أمس «معنا طلبة حصدوا مراكز متقدمة جدا فيهم الطالبة ريان المرشد التي حصلت على المركز التاسع في الكويت». وأكد الديحاني أن توجيهات مجلس إدارة مركز صباح الأحمد ومؤسسة للكويت للتقدم العلمي واضحة، حيث تؤكد على ضرورة توفير أفضل البرامج العلمية للطلبة والطالبات وعدم تركهم ودعم هؤلاء الطلبة الموهوبين والمتميزين حتى ما بعد مرحلة الثانوية وهذا تحد كبير علي وعلى جميع زملائي في العمل. وأوضح الديحاني أن هذا التحدي سيرى النور بخطى ثابتة بدءا من العام الحالي، مضيفا: بالأمس نحو 12 طالبا وطالبة من المركز تم إيفادهم إلى المملكة العربية السعودية بأفضل البرامج الاثرائية العالمية بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز (مؤسسة موهبة) وسيدرسون لمدة 3 أسابيع برنامجا علميا متخصصا في الطب والهندسة». وأضاف: «هناك 20 طالبا سيتم إيفادهم إلى 4 من أفضل الجامعات العالمية في البرامج الإثرائية»، متابعا: «لدينا 12 طالبا قبلوا في لندن، و4 في نيويورك و4 في أميركا، وما هذه إلا نقطة الانطلاق»، معربا عن أمله في التوفيق للطلبة والطالبات في دراساتهم الجديدة.