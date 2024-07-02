استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بقصر بيان صباح أمس الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة.



كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي، والنائب العام المستشار سعد الصفران، حيث قدما لسموه المحامي العام المستشار مشعل إبراهيم الغنام والمحامي العام المستشار ناصر يوسف السميط، وذلك بمناسبة تعيينهما بمنصبيهما الجديدين.



إلى ذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى ماري سايمون حاكم عام كندا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، راجيا لها دوام الصحة والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.



كذلك بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى سام موستين حاكم عام كومنولث أستراليا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة أدائها قسم الولاء وتسلمها مهامها الدستورية حاكما عاما لكومنولث أستراليا الصديقة، متمنيا سموه لها كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية.