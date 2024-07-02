عاطف رمضان



أعلن المدير العام بالتكليف في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. راشد العنزي أنه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لاستلام وتشغيل عدد (17) محطة فرعية بالضاحية (N4) في مدينة المطلاع الاسكانية.



​وبين العنزي أن إيصال التيار الكهربائي لهذه المحطات سيسهم في توفير الكهرباء لعدد (639) قسيمة في الضاحية (N4) ذات الأرقام التالية:



من القسيمة رقم 1 إلى القسيمة رقم 381.



من القسيمة رقم 459 إلى القسيمة رقم 716.



​وأضاف أن الأعمال بالعقد متقدمة عن البرنامج الزمني لشهر يونيو 2024 بنسبة 17.34% وأنه قد تم الانتهاء من الاعمال للقسائم المذكورة قبل 18 شهرا من الموعد التعاقدي، حيث من المقرر انجاز الاعمال حسب البرنامج الزمني في ديسمبر 2025.



​وأفاد العنزي بأنه سيتم فتح باب الاستقبال لطلبات تقديم استخراج شهادات إيصال التيار الكهربائي للمواطنين المستفيدين من أصحاب القسائم المشمولة عبر تطبيق سهل الحكومي ابتداء من اليوم الثلاثاء 2 الجاري وذلك لاستكمال إجراءات إيصال التيار الكهربائي لقسائمهم السكنية لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة



​كما أكد العنزي أن المؤسسة ستقوم بالإعلان تباعا عن القسائم المشمولة بإيصال التيار الكهربائي في الضاحية (N4) وباقي الضواحي وذلك بعد الانتهاء والتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء.



وقد ثمن العنزي ثمن الدور الكبير التي تقوم به وزارة الكهرباء والماء وجهاز الاشراف بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية لانجاز الأعمال، كما يبارك للمواطنين أصحاب العلاقة لتوفير الكهرباء للقسائم، متمنيا لكم التوفيق والسداد.