بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى ماري سايمون حاكم عام كندا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلادها.



كما بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



كما بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى سام موستين حاكم عام كومنولث أستراليا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة أدائها قسم الولاء وتسلمها مهامها الدستورية حاكما عاما لكومنولث أستراليا الصديقة.