أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت قيام الفريق الرقابي بفرع بلدية محافظة الأحمدي خلال الجولات الميدانية الأسبوع الماضي بإزالة كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام في إطار الارتقاء بمستوى النظافة من خلال رفع المركبات في الساحات والشوارع.



وأوضحت أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها من قبل الفريق الرقابي أسفرت عن رفع 455 طنا من المخلفات في منطقة المهبولة. وشددت البلدية على ضرورة التعاون مع الفرق الميدانية بجميع المحافظات لتطبيق قانون البلدية واللوائح والنظم، مؤكدة عدم التهاون مع أي مخالفات وتعديات وإزالتها من قبل الفرق الرقابية واتخاذ كل الاجراءات القانونية بحق المخالفين.