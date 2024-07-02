بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة الفروانية خلال اجتماعها برئاسة خالد المطيري بالموافقة على طلب وزارة الداخلية نقل موقع مركز الدفاع المدني الواقع بمنطقة الضجيج جنوب الفروانية إلى موقع آخر بمنطقة جليب الشيوخ قطعة (6).



وقال المطيري إن اللجنة حفظت الكتاب المقدم من وزارة الأشغال العامة بشأن تخصيص مواقع للتشوين والمكاتب المؤقتة بمناطق مختلفة بالكويت.



وأوضح أن اللجنة بحثت سؤال نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن المباني المهملة في منطقة العارضية الحرفية، حيث أوصت بالإسراع بمخاطبة الإدارات المختصة للكشف على الموقع والتأكد من مطابقة أنظمة ولوائح البناء واجراءات السلامة اضافة إلى تنسيق الهيئة العامة للصناعة مع الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لإنهاء الاجراءات المتعلقة بالموضوع بأسرع وقت.



وأوضح أن اللجنة حفظت اقتراح العضو ناصر الجدعان بشأن استحداث مدخل ومخرج على شارع (9) قطعة (6) بمنطقة عبدالله المبارك.



وأحالت اللجنة طلب ضم مساحة إلى القسيمة رقم 76 بالقطعة رقم (6) بمنطقة خيطان، إلى الجهاز التنفيذي للدراسة، كما تمت إحالة اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بإنشاء مخرج من شارع المدارس رقم (200) بمنطقة جليب الشيوخ إلى الطريق الدائري (6.5)، إلى الجهاز التنفيذي للدراسة.