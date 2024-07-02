أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أمس الأسعار الجديدة لغازي البترول المسال (البروبان) و(البيوتان) لشهر يوليو الجاري.



وقالت المؤسسة في بيان صحافي، إن الطن المتري الواحد من غاز (البروبان) سيباع بـ 580 دولارا خلال يوليو الجاري، فيما سيباع الطن المتري الواحد من غاز (البيوتان) بـ 565 دولارا.



ويستخدم غازا البترول المسال (البروبان) و(البيوتان) في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود الطبخ والتدفئة وغيرها من الاستخدامات، وتتأثر أسعار الغاز المسال بأسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا وانخفاضا باعتبارها محددا رئيسيا لأسعار هذه المواد إضافة إلى تأثرها بقوى العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى.