الشركة طرحت مناقصة لثلاثة مشاريع إستراتيجية بـ 1.4 مليار دولار لتعزيز طاقتها الإنتاجية



محمود عيسى



قالت ذكرت مجلة ميد إن شركة نفط الكويت تستعد لطرح مناقصة لمشروع كبير للتنقيب عن النفط يركز على تعزيز أنشطة الاستكشاف شمال البلاد، وفقا لمصادر في الصناعة النفطية، والتي قالت إن قيمة المشروع تقدر بمليار دينار (3.3 مليارات دولار)، وتخطط شركة نفط الكويت لتقسيمه إلى 9 حزم منفصلة.



وسيتضمن جزء كبير من المشروع شراء منصات الحفر ستستخدمها شركة نفط الكويت في أنشطة الاستكشاف الجديدة وتطوير حقول النفط، وستتمتع الحفارات التي تتطلع شركة نفط الكويت إلى شرائها بقدرات طاقة قصوى تتراوح بين 750 و2000 حصان.



وتوقعت المصادر أن تقوم الشركات بتوريد الموارد البشرية وكذلك المعدات، باعتبار ذلك جزءا من الالتزامات المترتبة عليها بموجب العقد.



ويأتي الطلب على الحفارات الجديدة في الوقت الذي تهدف فيه الكويت إلى رفع طاقتها الإنتاجية لـ 4 ملايين برميل من النفط يوميا بحلول عام 2035، وتبلغ الطاقة الإنتاجية حاليا حوالي 2.9 مليون برميل يوميا، وتهدف البلاد إلى الوصول إلى 3.2 ملايين برميل بحلول عام 2025 أو 2026.



ومن المتوقع أن يشكل مشروع التنقيب والتطوير المتوقع جزءا من خطة مشروع أكبر من المتوقع نشرها خلال الأشهر المقبلة وتتكون من عدة مشاريع كبرى، والتي قد تشمل مشاريع الاستكشاف والتنقيب، بالإضافة إلى مرافق البتروكيماويات.



مشاريع إستراتيجية



في سياق آخر، ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت طرحت مناقصة لثلاثة مشاريع نفطية إستراتيجية بقيمة إجمالية تزيد على 1.4 مليار دولار، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية.



ويركز المشروع الأول الذي يعرف بالعقد EF 2059، على تركيب مركز تجميع الفصل المعروف باسم SGC-II بالمنطقة الشرقية من الكويت، والذي يشار إليه باسم EK-II. وتبلغ قيمة المشروع المقدرة 207 ملايين دينار (673 مليون دولار). ومن المقرر عقد اجتماع قبل المناقصة لهذا المشروع في 30 يوليو، وتم تحديد الموعد النهائي لتقديم العروض في 29 سبتمبر 2024، أما المشروع الإستراتيجي الثاني فقد حصل على الرمز EF 2058، ويركز نطاق العمل على تطوير محطات التخلص من المياه العادمة (EWDPs).



وتعتبر المحطتـــــان المعروفتان باسم EWDP-I وEWDP-II جزءا من مخطط التوسعة، وتقدر قيمة المشروع بنحو 220 مليون دينار (716 مليون دولار)، ومن المقرر عقد اجتماع قبل المناقصة لهذا المشروع في 31 يوليو، وتم تحديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات في 17 سبتمبر 2024.



وتم تأهيل الشركات التالية لتقديم عطاءاتها على المشروعين الأول والثاني: شركة هيونداي للهندسة والإنشاء (كوريا الجنوبية)، سامسونج الهندسية (كوريا الجنوبية)، سايبم (إيطاليا)، شركة سينوبك لويانغ الهندسية (الصين)، شركة سينوبك الهندسية (الصين)، تكنيكاس ريونيداس (إسبانيا)، لارسن وتوبرو (الهند)، دايو للهندسة والإنشاء (كوريا الجنوبية)، بتروفاك الدولية (المملكة المتحدة)، جي إس للهندسة والإنشاءات (كوريا الجنوبية).



أما المشروع الثالث الذي تم طرحه، فهو تطوير الأعمال بعيدا عن الموقع للمساعدة في تجميع الغاز من حقول الغاز الجوراسي في الكويت. ويتضمن تطوير خط تغذية رئيسي قطره 16 بوصة من منطقة أم نقا.



وختمت «ميد» بالقول ان حجم الميزانية التي خصصتها شركة نفط الكويت لهذا المشروع غير واضح حتى الآن، ومن المقرر عقد اجتماع ما قبل المناقصة لهذا المشروع في 30 يوليو الجاري، أما الموعد النهائي لتقديم العطاءات فهو 29 سبتمبر 2024.