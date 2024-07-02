استقرت أسعار الذهب في آسيا بالساعات الأولى من صباح أمس، مدعومة ببيانات أظهرت تراجع التضخم في الولايات المتحدة، مما عزز الآمال بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام.



ولم يطرأ أي تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 2323.74 دولارا للأونصة وقفزت الأسعار أكثر من 4% خلال الربع الثاني.



وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2333 دولارا، وفقا لـ«رويترز».



وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الأسعار الأميركية لم تتغير في مايو، في حين ارتفع إنفاق المستهلكين على نحو معتدل، وهو اتجاه قد يقرب البنك المركزي الأميركي من البدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.



ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 29.05 دولارا للأونصة، واستقر البلاتين عند 993.60 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 974.50 دولارا.