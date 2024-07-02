شريف حمدي



أنهت بورصة الكويت أولى جلسات تداولات شهر يوليو على تماسك في الأداء بمكاسب رأسمالية بلغت 35.7 مليون دينار لتبلغ القيمة الرأسمالية للسوق نحو 41.03 مليون دينار، مقارنة بـ 40.99 مليون دينار في جلسة نهاية يونيو.



وكان لافتا خلال الجلسة تحقيق السوق الرئيسي مكاسب بلغت 44.81 نقطة ليرتفع بـ 0.76% إلى 5957.21 نقطة، بينما تماسك أداء السوق الأول الذي فقد 3.94 نقاط لينخفض بنسبة طفيفة بلغت 0.05% إلى 7539.7 نقطة، ليغلق مؤشر السوق العام في المنطقة الخضراء بمكاسب بلغت 6.03 نقاط ليرتفع بنسبة 0.09% إلى 6943.01 نقطة.



وفي سياق متصل، أظهرت تقرير حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية وفئة المتداولين أن تعاملات الأجانب ببورصة الكويت خلال الأشهر الـ 6 الماضية من 2024 اتسمت بالتوجه الشرائي وهو ما ظهر من البيانات الرسمية لحجم التداول في السوق الرسمي طبقا للجنسية وفئة التداول، حيث بلغ صافي مشترياتهم 57.7 مليون دينار.



وجاء هذا التوجه الإيجابي ليعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الفرص الاستثمارية المتاحة بسوق الأسهم الكويتي، مدفوعا بالأداء الجيد للنتائج المالية للعام المالي السابق، إضافة إلى النتائج المعلنة للربع الأول من العام الحالي والتي تعد من أهم العوامل التي تعزز إقبال المستثمرين بشكل عام سواء محليين او أجانب على سوق الاسهم.



وعزز هذه الثقة ايضا، حجم التدفقات الاجنبية التي يستقبلها سوق الأسهم الكويتي من خلال الصناديق التابعة للمؤشرات العالمية مثل MSCI وفوتسي والتي تعيد أوزان الأسهم الكويتية ضمن مؤشراتها خلال المراجعات الدورية. وظهر ان عمليات الشراء اتخذت الطابع المؤسسي وهو ما تجلى من خلال إقبال المؤسسات والشركات وصناديق الاستثمار على عمليات الشراء، على عكس الأفراد الأجانب الذين جنحت تعاملاتهم للبيع، حيث تبين من خلال البيانات الرسمية ان صافي تعاملات المؤسسات والشركات بلغ خلال النصف الاول 60.3 مليون دينار، وبلغ صافي الشراء لصناديق الاستثمار الأجنبية 789 ألف دينار، فيما كان التوجه بيعيا للأفراد بصافي بلغ 3.4 ملايين دينار.



6.3 % ارتفاع عدد الحسابات النشطة في يونيو شهدت حسابات التداول النشطة بالبورصة الكويتية بنهاية تعاملات يونيو الماضي ارتفاعا بنسبة 6.3%، اذ بلغت 20.074 حسابا مقارنة بشهر مايو الذي سبقه والذي بلغ عدد الحسابات النشطة فيه 18.889 حسابا.



وبذلك بلغت نسبة الحسابات النشطة بنهاية الشهر الماضي 4.7% من إجمالي الحسابات التي لها الحق في التداول بأسهم البورصة طبقا لإحصائيات البورصة بنهاية شهر يونيو الماضي والتي تقدر بـ 426.923 حسابا، لتبلغ نسبة الحسابات الخاملة التي لم يجر التداول عليها إلى 95.3% من إجمالي حسابات التداول.