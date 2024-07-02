تزامنا مع حلول موسم السفر وقضاء الإجازات الصيفية خارج البلاد، بادرت شركة Ooredoo الكويت بإطلاق حلول تجوال مبتكرة لدعم المسافرين من الكويت من عملائها وغير عملائها أثناء سفرهم، وذلك من خلال طرح شريحة Ooredoo الإلكترونية للتجوال (Roaming E-SIM).



وتعد الشريحة الإلكترونية للتجوال من Ooredoo خطوة نوعية تؤكد حرصها على الوصول الى جميع شرائح المجتمع لتلبية مختلف احتياجاتها وقت السفر بما يتناسب مع كل فئة، وهذه الخدمة ليست حصرية لعملاء Ooredoo بل تشمل جميع المستخدمين لتغطية أكبر قدر ممكن من حاجات المجتمع، إذ تشمل هذه الخدمة الجديدة والمبتكرة للتجوال خطوط الدفع المسبق، كما توفر خيارات تجوال متنوعة من Ooredoo-Passport، مع إنترنت غير محدود وبسرعات عالية، مقدمة بفترات صلاحية تصل إلى 30 يوما.



وقد صممت شريحة التجوال من Ooredoo لتضمن لجميع أفراد المجتمع الذي تنتمي إليه سفرا آمنا واتصالا مفتوحا ودائما أثناء تواجدهم خارج البلاد، إذ تتيح الشريحة لغير عملاء Ooredoo ميزة الاستمتاع بمزايا تجوال Ooredoo Passport بكل سهولة طوال مدة سفرهم، دون التأثير على خدمات مشغل خدمات الاتصالات الخاص بهم، أو على التزاماتهم القائمة.



ذلك بالإضافة إلى عروض الشركة المتنوعة والمرنة، التي تمنح عملاء Ooredoo، باختلاف شرائحهم، قيمة مضافة وممتازة تراعي ارتفاع أسعار السفر والتكاليف خلال الموسم، لتجربة سفر مريحة وممتعة، دون الشعور بالقلق بشأن التكلفة أو عدم توافر وسيلة اتصال دولية. وعلاوة على ذلك، سهلت Ooredoo الكويت على المستخدمين حصولهم على الشريحة الإلكترونية للتجوال، عبر قنوات متعددة للاشتراك تشمل تطبيق Ooredoo، وبوابة «حسابي» على الموقع الإلكتروني بالإضافة إلى متجر Ooredoo الإلكتروني.



كما يمكن الحصول على الشريحة الإلكترونية للتجوال مع Ooredoo باتباع خطوات سهلة وبسيطة، تبدأ بزيارة المستخدم لصفحة التجوال على موقع Ooredoo الإلكتروني واختيار الشريحة المناسبة وإدخال رقم البطاقة المدنية، ومن ثم التصديق على الهوية.



وبمجرد إتمام عملية الدفع، ستصل الشريحة الإلكترونية إلى البريد الإلكتروني في شكل رمز استجابة سريع (QR)، مما يجعل عملية التفعيل سلسة وخالية من المتاعب، هذه البساطة في العملية تتيح للمسافرين التركيز على رحلتهم والتمتع بتجربتهم دون القلق بشأن الاتصال.