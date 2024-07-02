يسر البنك التجاري الكويتي أن يعلن عن توفير خدمة المدفوعات الفورية «ومض» من خلال تطبيق التجاري عبر الموبايل، والتي تعزز سهولة نقل الأموال بطريقة سهلة وسريعة، حيث دشن البنك هذه الخدمة يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، في إطار التزامه المستمر بتقديم تجربة مصرفية رقمية متميزة لعملائه، تماشيا مع التطورات المتسارعة في مجال التحول الرقمي.



في هذا الصدد، قال رئيس قطاع التحول الرقمي والابتكار في البنك محمد آل هيد: إن «التجاري» يواكب كل جديد في مجال المدفوعات الرقمية لتقديم تجربة مصرفية رقمية مميزة لعملائه، ويأتي ذلك في ظل تنفيذ شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» نظام المدفوعات الفورية «ومض»، وذلك تحت رقابة وإشراف بنك الكويت المركزي.



وأضاف آل هيد: أن تقديم خدمات موثوقة وآمنة تحافظ على بيانات العملاء وأموالهم يسهم في بلوغ مستوى عال من الأداء لإرضاء العملاء، وبهذا الجانب يقدم نظام المدفوعات الفورية «ومض» خيارات دفع آمنة ومتطورة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، مؤكدا حرص البنك الدائم على مواصلة تطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المصرفية الرقمية، ودفع مسيرة التحول الرقمي التي باتت تشكل مستقبل الصناعة المصرفية على الصعيدين المحلي والعالمي.



وتابع قائلا: من أهم مزايا خدمة «ومض» المتوافرة في تطبيق «التجاري» عبر الموبايل إمكانية الدفع بسرعة وسهولة عالية في خطوات مختصرة لتنفيذ التحويلات فليس على العميل سوى إدخال رقم موبايل المستفيد والمبلغ المراد إرساله والغرض من التحويل وبعض الملاحظات الأخرى، ثم الموافقة على الشروط والأحكام حتى يتم تنفيذ المعاملة. وللاستفادة من خدمة (ومض) من خلال تطبيق «التجاري» عبر الموبايل، يجب على العميل التسجيل مع ربط حساب مصرفي واحد بالخدمة، الأمر الذي يمكنه من تلقي الأموال أو إرسالها أو طلبها.