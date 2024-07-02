في إطار سعيه الدائم لمنح عملائه مزيدا من الرفاهية، رعى بنك الكويت الوطني فعالية خاصة أقامها متجر الأزياء الفاخرة الشهير هارفي نيكلز تم فيها الكشف عن مجموعة أزياء حصرية جديدة، وذلك في مطعم روكا.



وخلال الفعالية حظيت مجموعة مختارة من عملاء البنك بتجربة فاخرة لا تنسى، حيث تم نقلهم إلى موقع الحدث بسيارات ليموزين، ليستمتعوا بقضاء ليلة استثنائية من الأناقة، ما يؤكد التزام «الوطني» بمكافأة عملائه وتزويدهم بخدمات تتعدى مفهوم الخدمات المصرفية، وبما يتلاءم مع أنماط حياتهم.



وأتاحت الفعالية لضيوفها من عملاء «الوطني» الالتقاء بأشخاص لهم الاهتمامات نفسها، كما استمتعوا بالمأكولات الرائعة واكتشفوا أحدث العروض المقدمة من البنك وهارفي نيكلز.



وفي هذه المناسبة، قال مدير تسويق شرائح عملاء الخدمات المصرفية الممتازة في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، إبراهيم العبدالله: كان هذا الحدث بمنزلة شهادة على التزام البنك بتجاوز توقعات العملاء وتقديم تجربة مصرفية فريدة وفاخرة.



ولفت العبدالله إلى أن التعاون مع هارفي نيكلز تأكيد جديد على التزام البنك بتزويد عملائه بأفضل المنتجات والخدمات، مضيفا أن «الوطني» يستهدف ضمان تجربة تسوق فريدة تلبي رغبات عملائه وتلائم نمط الحياة الراقي الذي يفضلونه.



وبالإضافة إلى فعالية هارفي نيكلز الحصرية، قام بنك الكويت الوطني مؤخرا بتحسين مزايا الخدمات المصرفية المميزة من خلال إتاحة الفرصة لعملائها للحصول على خصم 10% عند الشراء من متجر الأزياء الشهير باستثناء منتجات العناية بالبشرة والعطور، وذلك حتى 11 سبتمبر 2024.



وبينما يحرص «الوطني» على تقديم أفضل الخدمات المصرفية المميزة، فإنه يواصل الابتكار من أجل تزويد العملاء بتجربة مصرفية لا مثيل لها.



إضافة إلى ذلك، قام بنك الكويت الوطني مؤخرا بتعزيز الخدمات المصرفية المميزة من خلال توفير تجربة سفر غير مسبوقة حيث يمكن للعملاء الاستفادة من العديد من الخدمات المتميزة بما في ذلك تسجيل الوصول السريع، ووزن أمتعة إضافي، وسيارة ليموزين مجانية موسمية، وعروض فندقية حصرية، وتوصيل الأمتعة مجانا، وخصم على باقات العمرة، والمساعدة في الحصول على التأشيرة، هذا إلى جانب خصم على منتجات سامسونايت. ويمكن لعملاء الخدمات المصرفية المميزة السفر بسهولة ويسر والاستفادة من الخدمات الجديدة التي يوفرها البنك لعملائه المميزين.