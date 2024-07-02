أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وذلك بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



أما بالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: حنان محمد خلف النعيمي، جورج نبيه جرجس مرقس، عبدالعزيز سعود الحربي، عبدالله حمود العجمي، محمد وليد صالح العلي، سالم زايد مطلق العنزي، عبدالعزيز محمد صلاح المحمد، عصام عدنان أبو شلهوب، أحمد جواد جابر العتيبي، محمد فايز عمري عبد الحليم.



وحول الشروط، قال عبدالعزيز البخيت مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل لا يزال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص.



هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، وكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.