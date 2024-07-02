رحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بـ «انتصار كبير» للديموقراطية بعد قرار المحكمة العليا الأميركية إحالة قضية الحصانة الجنائية المطلقة له إلى محكمة أدنى، وتأخير محاكمته.



وكتب على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»، «إنه انتصار كبير لديموقراطيتنا ودستورنا، أنا أفتخر بكوني أميركيا!». وقضت المحكمة العليا الأميركية بأن ترامب يتمتع ببعض الحصانة من الملاحقة القضائية بصفته رئيسا سابقا، وهو حكم قد يؤجل محاكمته بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.



يأتي القرار الذي اتخذ على أسس الانقسام الأيديولوجي بين القضاة بأغلبية 6-3 قبل 4 أشهر من الانتخابات التي يترشح فيها ترامب عن الحزب الجمهوري لمواجهة الديموقراطي جو بايدن. واعتبرت المحكمة ان «الرئيس لا يحظى بأي حصانة عن أعماله غير الرسمية» لكن له «الحق على الأقل بحصانة افتراضية عن أعماله الرسمية».



في المقابل، قال فريق حملة بايدن إن ترامب «يعتقد أنه فوق القانون»، ردا على قرار المحكمة العليا. من جهة أخرى، ومنذ انتهاء مناظرته الأسوأ مع سلفه ترامب، يحاول بايدن طمأنة المانحين الأكثر سخاء، مؤكدا أنه قادر على الفوز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.



وقال المرشح الديموقراطي في عدة فعاليات جمع التبرعات التي نظمت في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي في شمال شرق الولايات المتحدة «لم أمض ليلة رائعة لا أنا ولا حتى ترامب». لكنه استدرك قائلا: «أعدكم بأننا سنفوز في هذه الانتخابات». وأضاف «أتفهم قلقكم بعد المناظرة»، مضيفا «سأقاتل بقوة أكبر». كما يحاول القادة الديموقراطيون استيعاب تداعيات المناظرة الفاشلة، بالاصطفاف خلف الرئيس، في وقت نفى البيت الأبيض تقريرا أفاد باجتماعه مع عائلته لتقييم مستقبل ترشحه. وأعلن ديموقراطيون بارزون بينهم الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون، الدعم الكامل لبايدن في خضم سيل من الشكوك ظهرت مؤخرا بين الأميركيين بشأن مدى قدرته على مواصلة حملته الانتخابية وصولا إلى الرئاسة وما بعدها. بدورها، قالت الديموقراطية نانسي بيلوسي رئيسة البرلمان السابقة لشبكة «سي ان ان» إن الأمر «لا يتعلق بالأداء خلال المناظرة، بل بالأداء خلال الرئاسة». وأضافت «على جانب من الشاشة هناك النزاهة، وعلى الجانب الآخر هناك عدم الأمانة». وبحسب استطلاع أجرته شبكة «سي بي اس نيوز» بعد يومين على المناظرة، أعرب ثلاثة أرباع الناخبين عن اعتقادهم بأن بايدن يجب ألا يترشح للرئاسة، بينهم 46 % من الديموقراطيين المستطلعين.