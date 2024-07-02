أكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية د.خالد قاسم، أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ستواصل اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لمتابعة كل المستجدات الخاصة بالمواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمولات التجارية على مستوى الجمهورية.



وقال د.خالد قاسم في مداخلة تلفزيونية: «إنه من الأهمية بمكان أن ننبه بصورة مستمرة على المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال المولات التجارية والمطاعم والكافيهات لزيادة التنسيق والتعاون بين الجميع».



وأضاف: «أنه استكمالا لما انتهت إليه أعمال اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة يوم الخميس الماضي بمقر وزارة التنمية المحلية لدراسة فتح وغلق المحال والمولات على مستوى الجمهورية بحضور وزارات الدولة المختلفة، تمت الموافقة على أن تكون المواعيد الجديدة كالتالي، وهي أن تكون مواعيد فتح المحال التجارية يوميا بداية من اليوم وحتى 26 سبتمبر المقبل في تمام الساعة السابعة صباحا على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساء، وتتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 11 مساء». وأوضح أن مواعيد فتح المولات التجارية تكون يوميا اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا، وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مشيرا إلى «أنه بالنسبة لمواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات تكون يوميا من الساعة السادسة صباحا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة 12 منتصف الليل، مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة».