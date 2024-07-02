يشير الأطباء إلى وجود 3 مؤشرات صحية مهمة من السهل على الشخص أن يراقبها ذاتيا، خاصة أن الأجهزة الحالية تسمح بتحديد بعض المؤشرات المخبرية في المنزل. ووفقا للأطباء، هذه المؤشرات الثلاثة هي:



- مستوى ضغط الدم، يجب أن يكون في كل بيت حاليا جهاز لقياس مستوى ضغط الدم، وعلى الشخص قياس مستوى الضغط حتى عند عدم وجود أعراض تتطلب ذلك لأن مستوى ضغط الدم يتغير أحيانا دون أعراض. ويقول غيرمان غاندلمان أخصائي أمراض القلب: «إذا ظهر أن مستوى ضغط الدم أعلى من 130/ 80 ملم زئبق، فإنه يشير إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم فعلا، ويدمر ضغط الدم المرتفع الأوعية الدموية ويمكن أن يحدث فيها ثقوبا، ما قد يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية وتصلب الشرايين وغير ذلك».



- الكوليسترول، تسمح الأجهزة الحالية بقياس مستوى الكوليسترول في المنزل. المستوى الطبيعي للكوليسترول في الدم يجب ألا يتجاوز 5.1 ملمول لكل ليتر. ويقول الأخصائي: «يؤدي ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم إلى تراكم الدهون في الأوعية الدموية، ما يسبب انسدادها بالكامل، والأمر الأكثر خطورة هو تطور خطر احتشاء عضلة القلب عندما يصبح الوعاء مسدودا».



- السكر، يجب ألا يتجاوز مستوى السكر في الدم 6.1 مليمول في الليتر. وتنجم عن ارتفاع مستوى السكر عن هذا المؤشر مشكلات صحية في جميع أنحاء الجسم من الرأس إلى القدمين.



المصدر: mail.ru