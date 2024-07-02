قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إن بورصة الكويت حققت ثالث أفضل أداء خليجيا خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك بارتفاع مؤشر السوق العام بنحو 1.8%، فيما حققت بورصة سلطنة عمان أفضل أداء بمكاسب 3.8%، وتلتها بورصة البحرين بـ 2.7%.



وفي المقابل، أشار التقرير إلى تسجيل باقي أسواق الخليج أداء سلبيا خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، فيما تراجع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي خلال النصف الأول من العام 2024 بنسبة 5.1% مما يعكس التعادل ما بين المكاسب والخسائر التي سجلتها كل بورصة على حدة.



وذكر التقرير أنه بعد 3 أشهر متتالية من التراجع المستمر، شهد الأداء الشهري للمؤشر الخليجي أول مكاسبه الشهرية في يونيو الماضي، وذلك وسط أداء متباين لبورصات المنطقة، كما شهدت المؤشرات العالمية الرئيسية اداء مماثلا يعكس بصفة رئيسية الإشارات المختلطة على صعيد أرقام التضخم العالمية.



وارتفع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 3.4% خلال الشهر الماضي مدفوعا بصفة رئيسية بالمكاسب القوية في كل من بورصتي قطر وأبوظبي وبدعم إضافي من نمو سوقي السعودية ودبي بمعدل منخفض في خانة الآحاد.



وجاء انتعاش بورصة قطر بعد أن شهد مؤشر السوق خسائر متتالية على مدار الأشهر القليلة الماضية وكانت السوق الأسوأ أداء على مستوى الدول الخليجية بتسجيلها لخسائر ثنائية الرقم. وأدى نمو السوق القطرية بنسبة 7% خلال يونيو الماضي لتقليص تلك الخسائر إلى نسبة 8% منذ بداية العام، والتي ما زالت تعتبر من أعمق الخسائر على مستوى البورصات الخليجية.



وعلى صعيد الأداء القطاعي، سجل مؤشر قطاع التأمين مكاسب شهرية ثنائية الرقم بنسبة 10.6% في يونيو 2024، تبعه كل من مؤشري قطاع الرعاية الصحية وإنتاج الأغذية بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 8.0% و5.9%، على التوالي.



وأظهرت القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل البنوك والاتصالات مكاسب أقل نسبيا بنسبة 4.6% و3.3%، على التوالي. أما على صعيد القطاعات المتراجعة، جاء مؤشر قطاع المرافق العامة في الصدارة، بتسجيله تراجعا بنسبة 4.8%.



وتبعه كل من مؤشري قطاع المواد الأساسية وقطاع السلع طويلة الأجل، بتسجيلهما لخسائر بنسبة 1.8% و0.7%، على التوالي. كما سجل مؤشر قطاع الطاقة انخفاضا هامشيا بنسبة 0.6%.



وفي الكويت تراجعت مؤشرات بورصة الكويت في يونيو 2024 بعد انخفاض واسع النطاق أثر سلبا على أداء معظم قطاعات البورصة. وعلى صعيد مؤشرات السوق المختلفة، شهد مؤشر السوق الأول أكبر انخفاض شهري بنسبة 1.8%، حيث مال أداء الأسهم المدرجة ضمن المؤشر نحو التراجع.



من جهة أخرى، سجل مؤشر السوق الرئيسي ومؤشر السوق الرئيسي 50 انخفاضا شهرية بمعدلات أقل نسبيا بنسبة 0.8% و0.5%، على التوالي، في حين تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.6% خلال الشهر.



كما عكس الأداء خلال النصف الأول من العام 2024 أداء أفضل نسبيا لأسهم السوق الرئيسي بتسجيل المؤشر مكاسب بنسبة 6.2% بينما شهد كلا من مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق العام نموا بمعدل أقل نسبيا بنسبة 5.0% و1.8%، على التوالي.