القاهرة - محمد سامي



أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة قرارها بخصوص مباراة سموحة وبيراميدز بالجولة 28 من الدوري المصري التي توقفت اضطراريا في الدقيقة 49 عقب حريق بسبب ماس كهربائي نشب بكابلات المقصورة الرئيسية وغرفة تقنية الفيديو باستاد الإسكندرية، وقررت الرابطة استكمال ما تبقى من عمر اللقاء بنفس اللاعبين الموجودين في قائمة المباراة ونفس ظروف التبديلات والإنذارات والطرد، التي تمت أثناء اللقاء، وذلك اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



من ناحية أخرى، وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على منح نادي الزمالك مهلة حتى يوم 5 الجاري لتوفيق أوضاعه وحل أزمة إيقاف القيد لمنحه الترخيص اللازم للمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية الموسم المقبل، وتم حرمان الزمالك في وقت سابق بعقوبة إيقاف القيد والحرمان من استقدام لاعبين جدد على خلفية قضية المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأسبق الذي حصل على حكم بغرامة قدرها 2.4 مليون دولار، هذا بالإضافة الى غرامة مالية لتأخر دفع مستحقات الجهاز المعاون للبرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك الأسبق.



من جانب آخر، أعلن النادي الأهلي عن تجديد عقد لاعبه الظهير الأيمن محمد هاني لمدة 3 مواسم، ولم يتم الكشف عن قيمة العقد للاعب البالغ من العمر 28 عاما الذي شارك مع الأحمر في 322 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 23، وتوج بـ 21 لقبا.



وفي السياق نفسه، وجه الأهلي الشكر لمحترفه الفرنسي أنتوني موديست الذي انتهي عقده رسميا في 30 يونيو الماضي. هذا، وقد عقدت لجنة التخطيط بالأهلي اجتماعا مطولا مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق لاستعراض تجهيزات الموسم الجديد الخاصة باللاعبين الأجانب المرشحين للانضمام، وحسم مصير الأسماء التي ستغادر.



إلى ذلك، تستهل اليوم الثلاثاء لاعبة التنس المصرية ميار شريف المصنفة 76 عالميا مشاركتها ببطولة ويمبلدون للتنس على الملاعب العشبية إحدى بطولات الغراند سلام عندما تواجه المجرية دالما جالفي المصنفة 128 عالميا في الدور الأول للبطولة في الواحدة ظهرا.



وكشف مدير إدارة تراخيص الأندية باتحاد الكرة المصري محمد الطوبجي، أنه في حال فشل الزمالك بالحصول على الرخصة، فسيشارك في الكونفيدرالية النادي الذي يليه، والذي سيكون فريق إنبي.