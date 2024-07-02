أعيد انتخاب الرئيس الموريتاني محمد ولد شيخ الغزواني لولاية ثانية مع 56.12% من الأصوات، بحسب ما أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أمس.



وجاء خصمه الرئيسي الناشط بيرام الداه عبيدي في المركز الثاني مع 22.10% من الأصوات في الانتخابات التي جرت السبت، بحسب ما اعلن رئيس اللجنة في مؤتمر صحافي.



وأمس الأول، أعلن عبيدي أنه لن يعترف بالنتائج الصادرة عن «اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التابعة للغزواني»، التي يتهمها بأنها أداة للسلطة.



وحل حمادي ولد سيدي المختار، مرشح حزب «تواصل» الإسلامي، القوة المعارضة الرئيسية في الجمعية الوطنية، في المركز الثالث مع 12.78% من الأصوات.



وأكد رئيس اللجنة الانتخابية «بذلنا كل ما في وسعنا لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات جيدة وحققنا نجاحا نسبيا».



بعد ولاية أولى طغت عليها جائحة «كوفيد-19» وتداعيات الحرب في أوكرانيا، يأمل الغزواني في إجراء مزيد من الإصلاحات خلال ولايته الثانية بفضل الآفاق الاقتصادية المواتية.



ويقدم الغزواني نفسه على أنه الضامن لاستقرار هذا البلد الذي لم يشهد أي هجمات منذ عام 2011، في حين تواجه مالي المجاورة ومنطقة الساحل عموما الكثير من الهجمات.



وجعل الغزواني مكافحة الفقر ودعم الشباب أولويته. ويغادر الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما ويمثلون أكثر من 70% من السكان، بلادهم بشكل متزايد إلى أوروبا أو الولايات المتحدة، بحثا عن حياة أفضل.