تبادل الجيش والدعم السريع في السودان أمس الاتهامات حول تدمير جسر (الحلفايا) الرابط بين شمال مدينتي (بحري) و(أم درمان) بولاية الخرطوم.



وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية في بيان صادر عن القوات إن «الحادث يعد استمرارا لاستهداف الدعم السريع الممنهج للبنية التحتية ومقدرات البلاد».



وأضاف أن «قوات الدعم السريع درجت على محاولات تدمير البنية التحية وتدمير المنشآت الحيوية لتغطية فشلها في تحقيق أهدافها».



واتهم البيان قوات الدعم السريع بتدمير جزء من جسر (الحلفايا) من الناحية الشرقية مما تسبب في حدوث أضرار بالهياكل الخرسانية.



في المقابل اتهم الناطق الرسمي باسم الدعم السريع الجيش السوداني بتدمير الجسر وقال إن «الأسلوب المستخدم في تدمير جسر الحلفايا جرى استخدامه في وقت سابق في تدمير جسر شمبات ومصفاة الجيلي للبترول».